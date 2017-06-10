Александровская колонна в Петербурге стала объектом культурного наследия

МОСКВА, 10 июн — РИА Новости. Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев подписал распоряжение об изменениях в перечне объектов культурного наследия федерального значения.

Согласно документу, в новой редакции также представлены объекты ансамбля Казанского кремля XVI–XVII веков, расположенных в Великом Новгороде Знаменского собора (1688 год) и Знаменского монастыря XVII–XVIII веков, Юрьева монастыря XII–XVIII веков.

"Кроме того, в перечень включен объект культурного наследия федерального значения "Александровская колонна, 1830–1834 годы" (Санкт-Петербург, Дворцовая площадь) в связи с тем, что полномочия по государственной охране объектов культурного наследия, формирующих Дворцовую площадь в Санкт-Петербурге, закреплены за Минкультуры России," — добавляется в сообщении.