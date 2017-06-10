Звягинцев: полемика вокруг фильма "Нелюбовь" показывает, что он "работает"

СОЧИ, 10 июн — РИА Новости. Андрей Звягинцев, режиссер фильма "Нелюбовь", получившего приз жюри на Каннском фестивале, заявил, "буря негодования" в соцсетях вокруг его картины говорит о том, что она "работает".

Фильм "Нелюбовь" Звягинцев и продюсер Андрей Роднянский представили в рамках специального показа на кинофестивале "Кинотавр", который проходит в Сочи с 7 по 14 июня.

"Мне многие люди пишут хорошие смс, но я слышал, что какая-то буря негодования растет в Facebook между теми, кто полюбил картину и теми, кто ее не принял. Но я не фейсбучный человек, я уверен, что такие споры неконструктивны, но они говорят о том, что картина работает", — рассказал Звягинцев после показа фильма журналистам.

По мнению режиссера, если человек "строчит буквы", то фильм его задевает.

"Нельзя нравиться всем", — добавил Звягинцев.

Драма Звягинцева рассказывает о непростом разводе молодой супружеской пары, которая так поглощена своими личными проблемами, что полностью забывает о 12-летнем сыне Алеше, который однажды убегает из дома и пропадает.