Тамбовский фестиваль духовых оркестров посвятят памяти Валерия Халилова

ТАМБОВ, 9 июн — РИА Новости. Шестой Международный фестиваль духовых оркестров имени Василия Агапкина и Ильи Шатрова, который пройдет в Тамбовской области в ближайшие выходные, посвятят памяти генерал-лейтенанта Валерия Халилова, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы обладминистрации.

"В предстоящие выходные, 10 и 11 июня, Тамбовщина вновь будет встречать лучшие духовые оркестры России и стран ближнего зарубежья. В области пройдет VI Международный фестиваль духовых оркестров имени Василия Агапкина и Ильи Шатрова. В этом году он будет посвящен памяти генерал-лейтенанта Валерия Халилова. Военный дирижер, композитор, народный артист России, бессменный музыкальный руководитель фестиваля в Тамбове — в эти дни над Цной будут звучать его произведения", — сказал собеседник агентства.

По его словам, заявки на участие в фестивале пришли от 20 оркестров еще до Нового года. Из них организаторы выбрали десятку лучших, которые и выступят перед тамбовчанами. Это Центральный военный оркестр Минобороны РФ, оркестр суворовцев Московского военно-музыкального училища имени В.С. Халилова, Военный Образцовый оркестр Почетного караула МО РФ и другие. Помимо этого, тамбовские любители духовой музыки впервые оценят выступления Образцово-показательного оркестра внутренних войск МВД Белорусии, Адмиралтейского оркестра Ленинградской военно-морской базы, Духового оркестра Луганской Государственной академии культуры и искусств имени М. Матусовского.

В субботу, 10 июня, оркестры-участники фестиваля дадут сольные концертные программы в городах и районах области. В воскресенье в Тамбове пройдет красочный марш-парад оркестров, который завершится около памятника военным дирижерам Василию. Агапкину и Илье Шатрову. Затем на набережной реки Цны начнется гала-концерт духовых оркестров.

"В этом году на фестивале выступит народная артистка России Тамара Гвердцители. Певица долгое время сотрудничала с Валерием Халиловым, неоднократно выступала на Красной площади в рамках фестиваля "Спасская башня". Бессменный музыкальный руководитель фестиваля в Тамбове, Валерий Михайлович планировал пригласить ее в этом году на Тамбовщину. Организаторы фестиваля воплотили в жизнь эти планы", — добавил представитель пресс-службы.

На гала-концерте состоится презентация еще одного проекта Валерия Халилова — фестиваля музыкальной комедии "Свадьба в Малиновке". Сам же фестиваль планируется провести летом 2018 года в селе Малиновка Тамбовского района. Это место для проведения фестиваля выбрал сам Халилов.

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