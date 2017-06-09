Ренессанс по-итальянски: как Тициан, Тинторетто и Веронезе поделили Венецию

МОСКВА, 9 июн — РИА Новости, Анна Михайлова. В Государственном музее изобразительных искусств имени А. С. Пушкина открывается главная летняя выставка — "Венеция Ренессанса. Тициан, Тинторетто, Веронезе. Из собраний Италии и России". В Москву впервые привезли 23 работы великих венецианцев, включая те, что ранее не покидали пределов Италии. Рожденные в разных городах, принадлежавшие к разным поколениям и социальным слоям, эти художники тем не менее удивительным образом дополняли друг друга. Творческому диалогу между тремя гениями кураторы выставки уделили особое внимание.

Переоценить значение этой троицы для всей европейской живописи сложно. На работах Тициана, Тинторетто и Веронезе учились Веласкес и Рубенс, Рембрандт и Пуссен. Сегодня кажется невероятным, что один город подарил миру такое количество шедевров. От женской красоты "Саломеи" Тициана захватывает дух, "Тайная вечеря" Тинторетто поражает эмоциональностью и динамикой, а отреставрированное мастерами Пушкинского "Воскресение Христа" Веронезе заставляет зажмуриться от неподвластной времени яркости красок.

Первопроходцем в этой революции цвета и света был самый старший и самый выдающийся из художников Венецианской школы — Тициан. Для всех остальных мастеров XVI века он был фигурой, на которую равнялись, боготворили и с которой соперничали, рассказывает научный руководитель выставки, профессор Веронского университета Бернард Айкема.

"Все соразмеряли себя с Тицианом. Он ввел идею цвета, света в венецианском и европейском искусстве. В этом смысле Тициана можно считать первым настоящим европейским художником. Тинторетто был моложе, работал в основном для венецианских заказчиков и постепенно вытеснил Тициана с рынка в Венеции. Между ними существовало настоящее соперничество. Затем в Венецию приехал молодой человек по имени Паоло Кальяри, прозванный Веронезе, то есть "человек из Вероны". Этому художнику удалось установить дружеские отношения с Тицианом, он был более добродушный, в отличие от вредного Тинторетто, поэтому Тициан его терпел", — объясняет специалист хитросплетения отношений между художниками.

Выставка в Пушкинском открылась накануне юбилея второго по старшинству мастера из этой великой троицы — Тинторетто. В отличие от Тициана и Веронезе, он был венецианцем по рождению. Настоящее имя художника — Якопо Робусти. Прозвище Тинторетто обозначает "маленький красильщик" — распространенная профессия в Венеции той эпохи. Куратор выставки, главный научный сотрудник ГМИИ им. А. С. Пушкина Виктория Маркова рассказывает, что рано проявивший способности Тинторетто поступил в мастерскую Тициана, но через 10 дней мэтр выгнал ученика.

"По легенде, причиной стала ревность: молодой Тинторетто продемонстрировал мастерство и талант. Неизвестно, у кого он в итоге учился, но работал для низших слоев венецианского общества, получал скромную плату. Много писал для церквей, где до сих пор хранятся его работы. Природный талант позволял творить очень быстро, поэтому художник написал много произведений. Он всегда понимал запросы заказчика", — говорит куратор.

Со временем у Тинторетто появилась собственная мастерская, где ему помогали двое сыновей. Однако, даже став именитым мастером, он продолжал оглядываться на Тициана, что заметно в приемах, которые он использовал в своих работах. В то же время смог значительно расширить возможности, открытые для современников Тицианом, добавив в свои картины трагизм и динамичность.

Самый младший их троих художников, представленных на выставке, Паоло Веронезе. Свой первый крупный заказ — оформление церкви Сан-Себастьяно — он получил через покровителей, но, продемонстрировав мастерство и оригинальность, стал чрезвычайно востребован и обосновался в Венеции. Поддерживая дружеские отношения с Тицианом и занимая нишу, на которую не претендовал Тинторетто, Веронезе сумел создать собственный стиль. В любом, даже самом драматическом сюжете художник искал гармонию, ставшую краеугольной идеей Ренессанса. От мифологических сюжетов до библейских полотен, от портретов для частных заказчиков до крупных алтарных образов — в Пушкинском представлен весь гигантский диапазон Венецианской школы.

© Фото : public domain Тициан. Благовещение. 1564 год. Венеция, церковь Сан-Сальвадор © Фото : public domain Тициан. Благовещение. 1564 год. Венеция, церковь Сан-Сальвадор

"Эта выставка — уникальный пример и возможность увидеть одни из самых ярких работ венецианских художников периода Возрождения. Выставка об истории цивилизации и том прогрессе, который достигнут в совершенно небольшой промежуток времени, виден в работах и абсолютно уникален. Он сопоставим полету человечества в космос," — сказал Василий Титов, первый заместитель президента-председателя правления банка ВТБ, генерального партнера и генерального спонсора ГМИИ им. А. С. Пушкина.

Глядя на тщательно подобранные для экспозиции работы, легко проследить игру в заимствования, перекличку, а иногда и противостояние между тремя художниками. Выставка продлится до 20 августа 2017 года.