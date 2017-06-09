Выходные в Москве: выставка "Возвращайся дом, фестивали и кино

МОСКВА, 9 июн — РИА Новости. Выставка о современных городах и их жителях "Возвращайся домой" в Институте русского реалистического искусства, спектакль "Женитьба" в Ленкоме, фестиваль русской современной музыки Motherland summer и фильм "Манифесто" с Кейт Бланшетт развлекут всех тех, кто остался в Москве на длинные выходные.

Выставки и концерты

Институт русского реалистического искусства (ИРРИ) представляет выставку "Возвращайся домой", в которой принимают участие современные молодые художники. Ее концепция – объединить работы, исследующие среду обитания современного жителя страны. Название проекта "Возвращайся домой" говорит о новых кварталах разросшихся мегаполисов, которые стали привычным ландшафтом для этого поколения. Сейчас героизированный образ городских окраин можно встретить в массовой культуре, в кино и даже в моде, о них говорят в лекториях и пишут книги, а художники вновь обращаются как к бытовым сюжетам, связанным со знакомой им средой, будь то мегаполис, промзона, научный городок или деревня, так и к импровизациям на тему среды.

На выставке представлена не только живопись, графика и фотография — для ИРРИ этот проект стал первым опытом работы с инсталляцией и стрит-артом.

Музей современной истории России, который 12 июня будет работать бесплатно, предлагает своим посетителям собрать на память карту регионов России, а также прогуляться по экспозиции, которая охватывает последние 30 лет отечественной истории. Для тех, кто не сможет посетить музей в этот день, в 12.00 будет организована онлайн-трансляция фрагмента экскурсии с рассказом о том, почему День России празднуется 12 июня, а также о реликвиях 1990–1991 годов, представленных в музее. Также Третьяковская галерея еще на один день продлевает работу выставки о советском искусстве 60-х годов "Оттепель" по 12 июня включительно.

Театры

Двенадцатого июня пройдет ежегодный фестиваль отечественной музыки под открытым небом Motherland summer, на котором выступят 28 российских групп от инди-рока, тви-попа и постпанка до абстрактного хип-хопа и экспериментальной электроники. На мероприятии выступят Motorama, "Пасош", Антоха МС, "Аффинаж", Ploho, "Спасибо", "Свидание", Archanga, "Он Юн", "Пруд", "Казускома", Lucidvox, "Вхоре", "Ада" (экс-"Облако ада"), "Артек Электроника", Summer Coma, Palma Plaza, Verbludes, "Грушевый сидр", Bandersnatch, Lactic Acid, "Хомут", Imya, Lurmish.

В Ленкоме покажут "Женитьбу" по одноименному произведению Николая Гоголя в постановке Марка Захарова. В спектакле принимают участие Александра Захарова, Ирина Серова, Татьяна Кравченко, Дмитрий Певцов и Александр Збруев. "Николай Васильевич Гоголь велик, и что для меня особенно дорого – многообразен. Я знаю нескольких Гоголей и лично мне особенно близок тот, кто предъявил миру наших доморощенных бесов. Выцарапал из нашего естества, и они до сих пор мечутся между нашим сознанием и подсознанием, строя нам уморительные рожи и побуждая к неразумным поступкам", — рассказал Захаров.

В РАМТ пройдет спектакль в постановке Юрия Грымова "Цветы для Элджернона" по научно-фантастическому роману американского писателя Дэниела Киза, написанному в 1966 году и получившему премию "Небьюла". Главный герой романа — умственно отсталый Чарли — соглашается на экспериментальную операцию на мозге. Его интеллект начинает стремительно расти, но не делает его счастливым.

В Театре имени Вахтангова покажут спектакль "Мадемуазель Нитуш", который продолжает традицию Вахтанговских музыкальных спектаклей: "Соломенной шляпки", "Дам и гусаров", "Старинных русских водевилей". В спектакле, поставленном Владимиром Ивановым, звучит живой оркестр и живые голоса, а его герои, пройдя через все перипетии водевильных интриг, обретают, наконец, каждый свое счастье: хормейстер монастырского пансиона наслаждается постановкой своей оперетты на подмостках дижонского театра, воспитанница пансиона, мечтавшая о театре, становится певицей и находит свое личное счастье в лице блистательного драгунского лейтенанта Шамплатро.

Кино

Комедия "Жмот" с самым коммерчески успешным французским режиссером современности Дани Буном в главной роли прекрасно подойдет для длинных, но не очень теплых выходных. На этот раз Бун играет виртуозного скрипача Франсуа Готье, у которого есть серьезный недостаток — он невероятно скуп. Мания экономить превращает его в одержимого, а любой платеж ввергает в панический ужас. Но однажды его жизнь резко меняется, когда музыкант понимает, что у него есть взрослая дочь.

В комедийном боевике "Его собачье дело" Брюс Уиллис, который играет детектива-раздолбая, на пару с Джоном Гудманом переворачивает все преступное подполье Лос-Анджелеса, чтобы вернуть похищенного пса племянницы.

С этой недели в кинотеатрах можно посмотреть киноверсию арт-инсталляции художника Джулиана Розефельдта "Манифесто" с Кейт Бланшетт в главной роли. В фильме актриса сыграла 13 героинь, провозглашающих манифесты творцов от искусства, которые задаются вопросом о роли артиста в современном обществе. В нем встречаются мысли супрематистов, футуристов, дадаистов, Догмы 95 и других арт-группировок, а также идеи отдельных артистов, художников и режиссеров, включая Джима Джармуша и Жан-Люка Годара.