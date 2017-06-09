"Выдавить из себя спортсмена": кого берут в самый известный в мире цирк

МОСКВА, 9 июн — РИА Новости, Анна Кочарова. Знаменитая цирковая труппа Cirque du Soleil провела в Москве открытые кастинги. Цель таких просмотров — найти талантливых артистов на вакансии в текущие шоу и для будущих постановок. На кастинги в столицу приехали участники из Екатеринбурга, Тольятти, Благовещенска, Набережных Челнов. Список большой, а всего за три дня посмотрели 110 человек. За отборами наблюдало и РИА Новости.

В гимнастическом зале на территории одного из заводов на окраине Москвы — толпа молодых ребят.

В течение трех дней специалист по кастингу Cirque du Soleil Дмитрий Беляйков проводит отбор: спортсмены, цирковые артисты и специалисты по паркуру (искусство рационального перемещения и преодоления препятствий, как правило, в городских условиях. — Прим. ред).

Последнее обещает быть наиболее интересным. Ведь паркур — уличное и как бы неофициальное, молодое искусство. Его адепты, по академическим меркам, непрофессиональные артисты.

"Мы привлекаем новые виды спорта, в том числе и уличные. И у нас недавно открылся первый спектакль Volta, где мы используем паркур. Там работает русский мальчик Никита Терентьев, который всем очень понравился. В ближайшее время у нас стартует шоу в Китае, там тоже будет паркур", — рассказывает Беляйков.

Сам Дмитрий пришел в Cirque du Soleil в конце 90-х, будучи спортсменом, членом сборной страны по спортивной акробатике. Говорит, что самым сложным по началу было "выдавить из себя спортсмена" и приобрести артистические навыки.

Именно этим Дмитрий занимается с потенциальными будущими артистами. "В первой части мы обычно смотрим специальность, во второй — физическую подготовку, там есть определенный набор упражнений. И третья часть — артистическая, так как для нас это очень важно. Cirque du Soleil основан во многом на актерском мастерстве. Из актерской школы мы берем не так много, ведь мы отличаемся, это совсем другой сценический опыт. У нас не драматический, а физический театр".

© Фото предоставлено Cirque du Soleil Шоу Volta © Фото предоставлено Cirque du Soleil Шоу Volta

Среди толпы молодых ребят всего лишь одна девушка. Это неудивительно: паркур — "мужское" искусство. Она несколько тушуется в толпе, в отличие от всех остальных. Кто-то пришел по одиночке, кто-то — уже сплоченными командами. Но удивительно, что в условиях конкуренции паркурщики тут же начинают помогать друг другу, что-то объяснять и показывать. Вот оно, ощущение неформальности.

В середине дня Дмитрий начинает последнюю, творческую, часть просмотра. Он включает музыку, под которую ребята должны танцевать, и прежде всего объясняет ее характер.

"Традиционно людям из стран постсоветского пространства эти упражнения даются сложнее — у них другое воспитание, они более закрыты и более дисциплинированны, — делится впечатлениями Дмитрий. — Это и минус, и плюс. Я смотрю, насколько человек готов экспериментировать. Если он готов рисковать и не боится даже показаться смешным, если он готов пробовать, для нас это очень важно".

Не дождавшись окончания кастинга, один из участников был вынужден уехать: он прилетел из Омска и нужно было успеть в аэропорт. На вопросы: "Что вас сюда привело?" ребята отвечают довольно просто и, возможно, предсказуемо: воплотить детские мечты, развиваться и путешествовать.

Но именно это зачастую и приводит людей в спектакли Cirque du Soleil по всему миру. Возможно, кто-то из участников московских кастингов скоро окажется среди артистов.

Ведь удачные примеры есть. В шоу TOTEM, которое стартует в июле в Сочи, работает артист из Белоруссии Алексей Любезный. Гимнаст по профессии, он точно также в свое время пошел на кастинг, а после нескольких месяцев тренировок получил приглашение на работу в труппу.

"Когда я провожу просмотры, у меня есть традиционная фраза, — говорит Дмитрий Беляйков. — Вам могут позвонить завтра, могут позвонить через год, а могут не позвонить никогда. Наша задача — найти интересных артистов. А как сложится дальше их судьба, мы не знаем".