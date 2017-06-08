Французский телеканал покажет фильм Стоуна о Путине в конце июня

МОСКВА, 8 июн — РИА Новости. Французский телеканал France 3 в конце июня покажет документальный фильм американского режиссера Оливера Стоуна о российском президенте Владимире Путине, заявил директор подразделения документального кино телеканала Эммануэль Мижо.

"Это исключительный материал", — сказал Мижо во время пресс-конференции в четверг. Две части фильма Стоуна будут показаны вечером 26 июня. Третья и четвертая части выйдут в эфир 28 и 29 июня, сообщает агентство Франс Пресс.

Документальный фильм "Интервью Путина" (The Putin Interviews) будет показан 12-15 июня на кабельном телеканале Showtime, который входит в одну из крупнейших американских медиагрупп CBS.

France 3 — второй по величине французский общественный информационно-развлекательный телеканал.

Стоун известен как режиссер, снимающий фильмы на острые политические темы, его героями были президент Ричард Никсон, Джон Кеннеди, Джордж Буш-младший. Кроме того, его последней работой стал фильм о бывшем агенте спецслужб США Эдварде Сноудене, премьера которого прошла осенью 2016 года.