Григорович назвал присуждение госпремии знаком внимания властей к балету

МОСКВА, 8 июн – РИА Новости. Выдающийся российский хореограф Юрий Григорович, удостоенный Госпремии РФ, заявил РИА Новости, что признателен за столь высокую оценку его работы, являющуюся так же и демонстрацией позиции государства в отношении балета.

Григоровичу присуждена Государственная премия РФ за выдающийся вклад в развитие отечественного и мирового хореографического искусства. 12 июня в День России президент вручит награду выдающемуся хореографу.

"Я признателен за столь высокую оценку моей работы – в ней знак государственного уважения ко мне лично и к моим собратьям по балетному цеху. Но в ней и демонстрация позиции государства Российского по отношению к русскому балету, понимание того, как важно, я бы сказал, стратегически важно, было и есть это направление в культуре страны", — сказал Григорович.

По словам хореографа, "русский классический балет – это то, где мы по-прежнему сильны, это территория наших побед, и здесь не допустима никакая ирония".

"Вся моя личная деятельность как хореографа и руководителя крупнейшей балетной труппы мира строилась на этом убеждении. Ни внутренние цеховые проблемы, ни внешние или конъюнктурные влияния не заставили меня думать по-иному. С этим убеждением я прожил всю жизнь, стремлюсь передать его сегодняшнему поколению моих дорогих коллег и союзников", — подчеркнул Григорович.