Патрик Карлссон, 33-летний дизайнер рекламы из Швеции, на протяжении многих лет собирает на своем сайте с броским названием This is not porn ("Это не порно", название, которое его давно убеждают сменить) редкие и забавные фото знаменитостей, от актерского состава "Звездных войн" и Джонни Деппа до совсем юных Райана Гослинга и Бритни Спирс.

РИА Новости выбрала из сотен фото с его сайта 20. Голосуйте за те, что заставили вас улыбнуться.