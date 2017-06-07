Фестиваль "Великое русское слово" в Крыму сделают круглогодичным

СИМФЕРОПОЛЬ, 7 июн — РИА Новости. Международный фестиваль "Великое русское слово", который традиционно проходит в Крыму, сделают круглогодичным, сообщил глава крымского парламента Владимир Константинов.

В этом году XI фестиваль "Великое русское слово" прошел под патронатом председателя Совета Федерации Валентины Матвиенко. В нем приняло участие более 30 иностранных делегаций. На нем поднимались вопросы сохранения русского языка и будущего "Русского мира".

"Нам нужно усилить организационную составляющую, потому что фестиваль приобретает другие масштабы, и мы столкнулись с тем, что не готовы принять такое количество людей. Поэтому мы в следующем году будем рассматривать вариант увеличения представительства. Возникло предложение на базе госсовета республики создать профильный комитет, который будет заниматься именно вопросами фестиваля "Великое русское слово", сделать его круглогодичным, а само пленарное заседание сделать подведением итогов работы", — сказал Константинов в эфире радиостанции "Спутник в Крыму".

По его словам, интерес к фестивалю также растет со стороны других регионов РФ.

"Фестиваль становится общероссийским в полном масштабе. Делегации других регионов с удивлением для себя обнаруживают эти дискуссии. Они все время жили в достаточно спокойной политической ситуации, когда родному языку ничего не угрожает, и, попадая в Крым, они вдруг осознавали, что такое потерять язык, потерять свою культуры и идентичность. Мы всегда эти вопросы на фестивале обостряем. Поэтому придание фестивалю статуса общероссийского — большая возможность для нас", — подчеркнул Константинов.