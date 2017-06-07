США
7.067 июня15:01МСК
USD56.59-0.09
EUR63.72-0.06
РадиоSputnik
Радио Sputnik
Проекты
 
США
Сменить фон
Культура

Кинопремьеры недели: "Мумия" с Томом Крузом и "Анна Каренина" Шахназарова

14:5407.06.2017
0310
© Perfect World Pictures (2017)Кадр из фильма МумияКадр из фильма Мумия
© Perfect World Pictures (2017)

МОСКВА, 7 июн — РИА Новости. Перезапуск франшизы "Мумия" с Томом Крузом, киноверсия сериала Карена Шахназарова "Анна Каренина. История Вронского" и художественная инсталляция, превратившаяся в фильм "Манифесто" с Кейт Бланшетт, выйдут на экраны российских кинотеатров, начиная с этой недели.

© Perfect World Pictures (2017)Кадр из фильма "Мумия"
© Perfect World Pictures (2017)
Кадр из фильма "Мумия"

Мумия

Новое прочтение старого голливудского сюжета рассказывает про погребенную принцессу древнего мира в исполнении Софии Бутеллы, которая просыпается от долгого сна, чтобы отомстить своим обидчикам и восстановить справедливость, сопровождая свою миссию ужасами, которые выходят за пределы человеческого понимания. "Мумия", гораздо более мрачная, чем перезапуск франшизы в конце 90-х с Бренданом Фрейзером и Рейчел Вайс, обещает зрителям совершенно новый взгляд на мир "богов и монстров", балансируя между чудом и ужасом. Новую "Мумию" с Томом Крузом в главной роли снял сценарист "Трансформеров" и "Нового человека паука" Алекс Курцман, а в роли доктора Джекила в фильме появится оскароносный Рассел Кроу. На сайте Internet movie database картине поставили 7,1 балла из 10.

© Мосфильм (2017)Кадр из фильма "Анна Каренина. История Вронского"
© Мосфильм (2017)
Кадр из фильма "Анна Каренина. История Вронского"

Анна Каренина. История Вронского

Фильм представляет киноверсию сериала Карена Шахназарова, который недавно показывали по телеканалу "Россия 1". В картине развиваются два параллельных сюжеты: первый — известное каждому знакомство Алексея Вронского и Анны Карениной, а второй — встреча постаревшего Вронского с уже взрослым Сергеем Карениным на полях Русско-японской войны тридцать лет спустя. Главные роли, как и в сериале, сыграли Елизавета Боярская и Максим Матвеев, которые в реальной жизни женаты. Сериал вызвал неоднозначную реакцию публики. Больше всего негативных отзывов и от критиков, и от зрителей досталось Елизавете Боярской, исполнившей роль Анны Карениной. Выбор Максима Матвеева на роль Вронского многие тоже сочли неудачным. "Мы долго работали над этим проектом. Сделали этот сериал из 8 картин. Съемки фильма заняли у нас полтора-два года. Что касается подбора актеров, то на каждую роль проводились достаточно долгие, тщательные пробы. Я изначально говорил о том, что если я не найду актеров, которые будут совпадать с моим представлением о героях картины, то снимать не имеет смысла. Мы только одну Боярскую раз 6 или 7 пробовали, Матвеева тоже раз пять", — рассказал режиссер.

© Мосфильм (2017)Кадр из фильма "Анна Каренина. История Вронского"
© Мосфильм (2017)
Кадр из фильма "Анна Каренина. История Вронского"

Манифесто

Изначально немецкий художник и режиссер Джуилиан Розефельдт задумывал "Манифесто" как арт-инсталляцию, однако специально для кинофестиваля Санденс была создана ее киноверсия с двукратной обладательницей премии "Оскар" Кейт Бланшетт в главной роли, точнее ролях. В фильме актриса сыграла тринадцать героинь, провозглашающих манифесты творцов от искусства, которые задаются вопросом о роли артиста в современном обществе. В нем встречаются мысли супрематистов, футуристов, дадаистов, Догмы 95 и других арт-группировок, а также идеи отдельных артистов, художников и режиссеров, включая Джима Джармуша и Жан-Люка Годара. По мнению критиков, несмотря на то, что картина провисает в некоторых сценах и имеет неоднородную структуру, смотреть ее любопытно и иногда даже забавно. "Что бы Розефельдт не добивался в своем "Манифесто", фильм сам по себе не создает собственного манифеста, однако воспринимается как глоток свежего воздуха", — отметила критик Шери Линден.

© Bayerischer Rundfunk (2016)Кадр из фильма "Манифесто"
© Bayerischer Rundfunk (2016)
Кадр из фильма "Манифесто"
Комментировать
+
Культура
Комментировать
DirectAdvert



Новости
Авторы
Спецпроекты
Иновещание
ПРЕСС-ЦЕНТР
Клиентам
Об Агентстве

РЕКЛАМА

Версия 5.1.11 beta. Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.

Правила использования материалов МИА «Россия сегодня»

© 2017 МИА «Россия сегодня»

Сетевое издание «РИА Новости» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Рейтинг@Mail.ru
Партнер Рамблера
Мобильная версия m.ria.ru
Наверх
Авторизация
Регистрация
Восстановление пароля
Политика конфиденциальности
He правильное имя пользователя или пароль
Войти через социальные сети
FacebookВконтакте
TwitterОдноклассники
Регистрация
Авторизация
Политика конфиденциальности
E-mail
Пароль
Подтверждение пароля
Введите код с картинки
He правильное имя пользователя или пароль
* Все поля обязательны к заполнению
Восстановление пароля
Авторизация
Регистрация
E-mail
Инструкции для восстановления пароля высланы на
Смена региона
Идет загрузка...
Произошла ошибка... Повторить
правила комментирования материалов

Регистрация пользователя в сервисе РИА Клуб на сайте Ria.Ru и авторизация на других сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» при помощи аккаунта или аккаунтов пользователя в социальных сетях обозначает согласие с данными правилами.

Пользователь обязуется своими действиями не нарушать действующее законодательство Российской Федерации.

Пользователь обязуется высказываться уважительно по отношению к другим участникам дискуссии, читателям и лицам, фигурирующим в материалах.

Публикуются комментарии только на тех языках, на которых представлено основное содержание материала, под которым пользователь размещает комментарий.

На сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» может осуществляться редактирование комментариев, в том числе и предварительное. Это означает, что модератор проверяет соответствие комментариев данным правилам после того, как комментарий был опубликован автором и стал доступен другим пользователям, а также до того, как комментарий стал доступен другим пользователям.

Комментарий пользователя будет удален, если он:

  • не соответствует тематике страницы;
  • пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, ущемляет права меньшинств;
  • нарушает права несовершеннолетних, причиняет им вред в любой форме;
  • содержит идеи экстремистского и террористического характера, призывает к насильственному изменению конституционного строя Российской Федерации;
  • содержит оскорбления, угрозы в адрес других пользователей, конкретных лиц или организаций, порочит честь и достоинство или подрывает их деловую репутацию;
  • содержит оскорбления или сообщения, выражающие неуважение в адрес МИА «Россия сегодня» или сотрудников агентства;
  • нарушает неприкосновенность частной жизни, распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия, раскрывает тайну переписки;
  • содержит ссылки на сцены насилия, жестокого обращения с животными;
  • содержит информацию о способах суицида, подстрекает к самоубийству;
  • преследует коммерческие цели, содержит ненадлежащую рекламу, незаконную политическую рекламу или ссылки на другие сетевые ресурсы, содержащие такую информацию;
  • имеет непристойное содержание, содержит нецензурную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение;
  • содержит спам, рекламирует распространение спама, сервисы массовой рассылки сообщений и ресурсы для заработка в интернете;
  • рекламирует употребление наркотических/психотропных препаратов, содержит информацию об их изготовлении и употреблении;
  • содержит ссылки на вирусы и вредоносное программное обеспечение;
  • является частью акции, при которой поступает большое количество комментариев с идентичным или схожим содержанием («флешмоб»);
  • автор злоупотребляет написанием большого количества малосодержательных сообщений, или смысл текста трудно либо невозможно уловить («флуд»);
  • автор нарушает сетевой этикет, проявляя формы агрессивного, издевательского и оскорбительного поведения («троллинг»);
  • автор проявляет неуважение к русскому языку, текст написан по-русски с использованием латиницы, целиком или преимущественно набран заглавными буквами или не разбит на предложения.

Пожалуйста, пишите грамотно — комментарии, в которых проявляется пренебрежение правилами и нормами русского языка, могут блокироваться вне зависимости от содержания.

Администрация имеет право без предупреждения заблокировать пользователю доступ к странице в случае систематического нарушения или однократного грубого нарушения участником правил комментирования.

Пользователь может инициировать восстановление своего доступа, написав письмо на адрес электронной почты moderator@rian.ru

В письме должны быть указаны:

  • Тема – восстановление доступа
  • Логин пользователя
  • Объяснения причин действий, которые были нарушением вышеперечисленных правил и повлекли за собой блокировку.

Если модераторы сочтут возможным восстановление доступа, то это будет сделано.

В случае повторного нарушения правил и повторной блокировки доступ пользователю не может быть восстановлен, блокировка в таком случае является полной.

Чтобы связаться с командой модераторов, используйте адрес электронной почты moderator@rian.ru или воспользуйтесь формой обратной связи.

Заявка на размещение пресс-релиза
Компания
Контактное лицо
Контактный телефон или E-mail
Комментарий
Введите код с картинки
Все поля обязательны к заполнению. Услуга предоставляется на коммерческой основе.
Заявка успешно отправлена