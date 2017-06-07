Кинопремьеры недели: "Мумия" с Томом Крузом и "Анна Каренина" Шахназарова

МОСКВА, 7 июн — РИА Новости. Перезапуск франшизы "Мумия" с Томом Крузом, киноверсия сериала Карена Шахназарова "Анна Каренина. История Вронского" и художественная инсталляция, превратившаяся в фильм "Манифесто" с Кейт Бланшетт, выйдут на экраны российских кинотеатров, начиная с этой недели.
Мумия
Новое прочтение старого голливудского сюжета рассказывает про погребенную принцессу древнего мира в исполнении Софии Бутеллы, которая просыпается от долгого сна, чтобы отомстить своим обидчикам и восстановить справедливость, сопровождая свою миссию ужасами, которые выходят за пределы человеческого понимания. "Мумия", гораздо более мрачная, чем перезапуск франшизы в конце 90-х с Бренданом Фрейзером и Рейчел Вайс, обещает зрителям совершенно новый взгляд на мир "богов и монстров", балансируя между чудом и ужасом. Новую "Мумию" с Томом Крузом в главной роли снял сценарист "Трансформеров" и "Нового человека паука" Алекс Курцман, а в роли доктора Джекила в фильме появится оскароносный Рассел Кроу. На сайте Internet movie database картине поставили 7,1 балла из 10.
Анна Каренина. История Вронского
Фильм представляет киноверсию сериала Карена Шахназарова, который недавно показывали по телеканалу "Россия 1". В картине развиваются два параллельных сюжеты: первый — известное каждому знакомство Алексея Вронского и Анны Карениной, а второй — встреча постаревшего Вронского с уже взрослым Сергеем Карениным на полях Русско-японской войны тридцать лет спустя. Главные роли, как и в сериале, сыграли Елизавета Боярская и Максим Матвеев, которые в реальной жизни женаты. Сериал вызвал неоднозначную реакцию публики. Больше всего негативных отзывов и от критиков, и от зрителей досталось Елизавете Боярской, исполнившей роль Анны Карениной. Выбор Максима Матвеева на роль Вронского многие тоже сочли неудачным. "Мы долго работали над этим проектом. Сделали этот сериал из 8 картин. Съемки фильма заняли у нас полтора-два года. Что касается подбора актеров, то на каждую роль проводились достаточно долгие, тщательные пробы. Я изначально говорил о том, что если я не найду актеров, которые будут совпадать с моим представлением о героях картины, то снимать не имеет смысла. Мы только одну Боярскую раз 6 или 7 пробовали, Матвеева тоже раз пять", — рассказал режиссер.
Манифесто
Изначально немецкий художник и режиссер Джуилиан Розефельдт задумывал "Манифесто" как арт-инсталляцию, однако специально для кинофестиваля Санденс была создана ее киноверсия с двукратной обладательницей премии "Оскар" Кейт Бланшетт в главной роли, точнее ролях. В фильме актриса сыграла тринадцать героинь, провозглашающих манифесты творцов от искусства, которые задаются вопросом о роли артиста в современном обществе. В нем встречаются мысли супрематистов, футуристов, дадаистов, Догмы 95 и других арт-группировок, а также идеи отдельных артистов, художников и режиссеров, включая Джима Джармуша и Жан-Люка Годара. По мнению критиков, несмотря на то, что картина провисает в некоторых сценах и имеет неоднородную структуру, смотреть ее любопытно и иногда даже забавно. "Что бы Розефельдт не добивался в своем "Манифесто", фильм сам по себе не создает собственного манифеста, однако воспринимается как глоток свежего воздуха", — отметила критик Шери Линден.