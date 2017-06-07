Кинопремьеры недели: "Мумия" с Томом Крузом и "Анна Каренина" Шахназарова

МОСКВА, 7 июн — РИА Новости. Перезапуск франшизы "Мумия" с Томом Крузом, киноверсия сериала Карена Шахназарова "Анна Каренина. История Вронского" и художественная инсталляция, превратившаяся в фильм "Манифесто" с Кейт Бланшетт, выйдут на экраны российских кинотеатров, начиная с этой недели.

© Perfect World Pictures (2017) Кадр из фильма "Мумия" © Perfect World Pictures (2017) Кадр из фильма "Мумия"

Мумия



Новое прочтение старого голливудского сюжета рассказывает про погребенную принцессу древнего мира в исполнении Софии Бутеллы, которая просыпается от долгого сна, чтобы отомстить своим обидчикам и восстановить справедливость, сопровождая свою миссию ужасами, которые выходят за пределы человеческого понимания. "Мумия", гораздо более мрачная, чем перезапуск франшизы в конце 90-х с Бренданом Фрейзером и Рейчел Вайс, обещает зрителям совершенно новый взгляд на мир "богов и монстров", балансируя между чудом и ужасом. Новую "Мумию" с Томом Крузом в главной роли снял сценарист "Трансформеров" и "Нового человека паука" Алекс Курцман, а в роли доктора Джекила в фильме появится оскароносный Рассел Кроу. На сайте Internet movie database картине поставили 7,1 балла из 10.

© Мосфильм (2017) Кадр из фильма "Анна Каренина. История Вронского" © Мосфильм (2017) Кадр из фильма "Анна Каренина. История Вронского"

Анна Каренина. История Вронского



Фильм представляет киноверсию сериала Карена Шахназарова, который недавно показывали по телеканалу "Россия 1". В картине развиваются два параллельных сюжеты: первый — известное каждому знакомство Алексея Вронского и Анны Карениной, а второй — встреча постаревшего Вронского с уже взрослым Сергеем Карениным на полях Русско-японской войны тридцать лет спустя. Главные роли, как и в сериале, сыграли Елизавета Боярская и Максим Матвеев, которые в реальной жизни женаты. Сериал вызвал неоднозначную реакцию публики. Больше всего негативных отзывов и от критиков, и от зрителей досталось Елизавете Боярской, исполнившей роль Анны Карениной. Выбор Максима Матвеева на роль Вронского многие тоже сочли неудачным. "Мы долго работали над этим проектом. Сделали этот сериал из 8 картин. Съемки фильма заняли у нас полтора-два года. Что касается подбора актеров, то на каждую роль проводились достаточно долгие, тщательные пробы. Я изначально говорил о том, что если я не найду актеров, которые будут совпадать с моим представлением о героях картины, то снимать не имеет смысла. Мы только одну Боярскую раз 6 или 7 пробовали, Матвеева тоже раз пять", — рассказал режиссер.

© Мосфильм (2017) Кадр из фильма "Анна Каренина. История Вронского" © Мосфильм (2017) Кадр из фильма "Анна Каренина. История Вронского"

Манифесто



Изначально немецкий художник и режиссер Джуилиан Розефельдт задумывал "Манифесто" как арт-инсталляцию, однако специально для кинофестиваля Санденс была создана ее киноверсия с двукратной обладательницей премии "Оскар" Кейт Бланшетт в главной роли, точнее ролях. В фильме актриса сыграла тринадцать героинь, провозглашающих манифесты творцов от искусства, которые задаются вопросом о роли артиста в современном обществе. В нем встречаются мысли супрематистов, футуристов, дадаистов, Догмы 95 и других арт-группировок, а также идеи отдельных артистов, художников и режиссеров, включая Джима Джармуша и Жан-Люка Годара. По мнению критиков, несмотря на то, что картина провисает в некоторых сценах и имеет неоднородную структуру, смотреть ее любопытно и иногда даже забавно. "Что бы Розефельдт не добивался в своем "Манифесто", фильм сам по себе не создает собственного манифеста, однако воспринимается как глоток свежего воздуха", — отметила критик Шери Линден.