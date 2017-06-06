Прохоров снимется в продолжении комедии "О чем говорят мужчины"

МОСКВА, 6 июн – РИА Новости. Михаил Прохоров сыграет сам себя в фильме "О чем говорят мужчины. Продолжение" театра "Квартет И", подробности эпизода, в котором примет участие миллиардер, не разглашаются, сообщили в пресс-службе кинокомпании СТВ.

Съемки фильма начались в Москве, картину снимает кинокомпания Сергея Сельянова СТВ и киностудия "Стрела".

"Михаил Прохоров сыграет в комедии сам себя, подробности эпизода мы не разглашаем – это интрига", — сообщили РИА Новости в компании СТВ. В компании так же отказались разглашать сумму гонорара Прохорова.

В третье части франшизы зрители вновь встретят на экране своих любимых героев в исполнении Леонида Бараца, Ростислав Хаита, Камиля Ларина и Александра Демидова. В этот раз закадычные друзья проведут время за разговорами по дороге в Петербург. При этом в релизе фильма сообщается, что героям в какой-то момент придется "переживать за Михаила Прохорова".

Первая часть "О чем говорят мужчины" вышла в 2010 году, продолжение "О чем еще говорят мужчины" – в 2011 году.