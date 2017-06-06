Книга о Depeche Mode выйдет на русском языке 1 июля

МОСКВА, 6 июн – РИА Новости. Книга об истории группы Depeche Mode с редкими архивными материалами, работа над которой велась в течение пяти лет, появится на русском языке 1 июля, сообщает пресс-служба издательства "Эксмо".

"В издательстве Эксмо выходит книга "Depeche Mode. Монумент". Её авторы – журналист Саша Ланге и коллекционер Деннис Бурмейстер – делятся уникальными материалами из истории Depeche Mode. Деннис Бурмейстер собирал свою коллекцию 25 лет, а на подготовку книги в сотрудничестве с музыкальным журналистом и историком молодёжной культуры Сашей Ланге понадобилось 5 лет", — говорится в сообщении пресс-службы.

В издательстве уточнили, что читатели познакомятся с историей группы не только благодаря рассказу, но и с помощью редких флаеров, пресс-релизов, изображения билетов, обложек пластинок и уникальных фотографий, которые раньше нигде не публиковались. Кроме того, в книге собраны истории о самих музыкантах, студиях, концертах, зрителях и слушателях.

Выход "Depeche Mode. Монумент" запланирован на 1 июля, перед приездом группы в Россию.

Концерты первой части нового мирового турне Depeche Mode в рамках новой программы пройдут в 34 городах. В частности, в России концерты запланированы на 13 июля в Санкт-Петербурге и 15 июля в Москве.

Depeche Mode — один из наиболее ярких представителей "новой волны", а также стилей синти-поп и пост-панк, была образована в 1980 году в городе Базилдон (графство Эссекс). За более чем 30 лет своего существования коллектив выпустил 13 студийных альбомов и продал более 115 миллионов копий, а больше 40 синглов попали в британский хит-парад. Музыканты впервые выступили в России в 1998 году, в целом группа дала уже 12 концертов в стране.