Умер актер Питер Сэллис, озвучивавший мультфильмы "Уоллес и Громит"

Британский актер Питер Сэллис на премьере мультфильма Уоллес и Громит: Проклятие кролика-оборотня

Британский актер Питер Сэллис на премьере мультфильма Уоллес и Громит: Проклятие кролика-оборотня

МОСКВА, 5 июн — РИА Новости. Британский актер Питер Сэллис, озвучивавший серию мультфильмов о приключениях Уоллеса и Громита, скончался в возрасте 96 лет, передает телерадиокорпорация Би-би-си.

Агенты актера сообщили, что он мирно скончался в окружении своих близких 2 июня.

Уоллес и Громит – главные персонажи серии мультфильмов, созданных режиссером Ником Парком. Сэллис озвучивал легкомысленного изобретателя Уоллеса, а принадлежащий ученому пес Громит на протяжений всех серий оставался безмолвным.

За свою карьеру Сэллис также снялся в многочисленных телесериалах.