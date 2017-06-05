Боб Дилан прислал в Стокгольм запись своей лекции нобелевского лауреата

СТОКГОЛЬМ, 5 июн – РИА Новости, Людмила Божко. Обладатель Нобелевской премии по литературе за 2016 год Боб Дилан прислал аудиозапись традиционной лауреатской лекции в Стокгольм. Об этом в понедельник сообщила Шведская академия, отвечающая за вручение награды.

"Шведская академия получила нобелевскую лекцию Боба Дилана. Речь, как и следовало ожидать, необычная и риторически завершенная. Послана в виде звукового файла и с сопровождающим текстом", — говорится в сообщении Шведской академии.

Согласно уставу Нобелевского фонда, Боб Дилан должен был выступить с традиционной лекцией до 10 июня — в течение шести месяцев после церемонии вручения премии. В противном случае он оказался бы без призовой суммы в 8 миллионов шведских крон.

Музыкант не присутствовал в Швеции на церемонии награждения 10 декабря 2016 года. Диплом и медаль лауреата он получил в апреле этого года во время концертов в Стокгольме.

Награду по литературе за 2016 год присудили известному автору, исполнителю и композитору из США Бобу Дилану за создание новых поэтических выражений в американской песенной традиции.