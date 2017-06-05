Кончаловский представил в Токио фильм "Рай" в рамках "Русских сезонов"

ТОКИО, 5 июн — РИА Новости, Иван Захарченко. Режиссер Андрей Кончаловский представил в понедельник в Токио фильм "Рай" в рамках открывшегося накануне фестиваля культуры "Русские сезоны" в Японии.

"Сейчас такое время в политике, когда искусство может помочь (людям) друг друга понять", — сказал Кончаловский, выступая перед показом в кинозале Toho Cinemas в Роппонги-Хиллз.

В фильме "Рай", получившем уже множество международных и отечественных наград, снималась супруга Кончаловского Юлия Высоцкая и его сын Петр, которые также приехали в Токио на фестиваль.

"Если говорить о философии, меня волновала соблазнительность зла", — поделился своим видением фильма режиссер.

И прошлый век, по его словам, отличался тем, что "в каждой нации возникала идея, каким должно быть счастливое государство". Но трагедия 20-го века, считает Кончаловский, заключалась в том, что идея построения "рая" возникала за счет другой нации или других наций.

"И тогда возникла трагедия, понимание того, что невозможно построить рай в одной стране за счет других, если не построить еще и ад. Потому что зло очень умное. Если бы зло было глупым, никто бы к нему не шел", — сказал Кончаловский.

И сейчас, по его словам, "очень часто люди делают очень ужасные вещи во имя очень хороших идеалов".

Говоря о планах на будущее, Кончаловский сообщил, что в 2018 году, который объявлен перекрестным годом России и Японии, он надеется привести в Страну восходящего солнца спектакль по трилогии А.П. Чехова и рок-оперу "Преступление и наказание" по Ф.М. Достоевскому.

"Русские сезоны" в Японии открылись накануне. Как сообщил журналистам замминистра культуры РФ Александр Журавский, в них задействовано 1,5 тысячи артистов, около 250 мероприятий фестиваля пройдут в 42 городах страны.