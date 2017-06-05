Новые "Пираты Карибского моря" сохранили лидерство в российском кинопрокате

Кадр из фильма Пираты Карибского моря: Мертвецы не рассказывают сказки(2017)

Кадр из фильма Пираты Карибского моря: Мертвецы не рассказывают сказки(2017)

МОСКВА, 5 июн – РИА Новости. Пятая часть франшизы "Пираты Карибского моря" вторую неделю держится в лидерах российского кинопроката, собрав суммарно почти 1,8 миллиарда рублей, сообщает в понедельник портал kinobusiness.com.

Режиссерами картины стали Йоахим Роннинг и Эспен Сандберг, а компанию Джонни Деппу (капитан Джек Воробей) составили оскароносные Хавьер Бардем и Джеффри Раш. Бардем сыграл капитана команды мертвецов Салазара по кличке Морской Мясник, питающего особую ненависть к Джеку. Победить врага капитан Воробей сможет с помощью мифического трезубца Посейдона, за которым он отправится в компании неотразимой Карины Смит и юного матроса Генри.

© Фото : Walt Disney Studios Motion Pictures, 2017 Кадр из фильма "Пираты Карибского моря: Мертвецы не рассказывают сказки"(2017) © Фото : Walt Disney Studios Motion Pictures, 2017 Кадр из фильма "Пираты Карибского моря: Мертвецы не рассказывают сказки"(2017)

Картина собрала 408 миллионов рублей за минувшие выходные и 1,79 миллиарда рублей – за две недели.

На втором месте по сборам очередная экранизация комиксов, фильм вселенной DC "Чудо-женщина", собравший 225 миллионов рублей. Третье место рейтинга заняла комедия по мотивам знаменитого сериала 1980-х "Спасатели Малибу", в которой сыграли Зак Эфрон и Дуэйн Джонсон. Фильм заработал 98,3 миллиона рублей.

© DC Entertainment/ Warner Bros. Pictures (2017) Кадр из фильма "Чудо-женщина" © DC Entertainment/ Warner Bros. Pictures (2017) Кадр из фильма "Чудо-женщина"

Мультфильм про колонию морских существ "Подводная эра" занял четвертую строку в рейтинге лидеров российского проката со сборами в 43,1 миллиона рублей. Замыкает пятерку лидеров фильм Андрея Звягинцева "Нелюбовь", за который режиссер был удостоен приза жюри Каннского фестиваля. Картина собрала за первые выходные проката 34,1 миллиона рублей.