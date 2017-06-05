Глава проекта "Бум России в Японии" надеется на поддержку Минкульта

ТОКИО, 5 июн — РИА Новости, Иван Захарченко. Инициатор фестиваля под названием "Бум России в Японии" скрипач Вадим Репин надеется на поддержку в проведении мероприятия со стороны министерства культуры РФ, заявил он в понедельник в интервью РИА Новости.

"Я очень надеюсь, что министерство культуры будет нам помогать в этом", — сказал Репин. Большая доля поддержки, по его словам, лежит на японских партнерах, с которыми уже достигнуты определенные договоренности.

Как отметил Репин, открытие фестиваля "Бум России в Японии" запланировано в Токио на 11 декабря этого года, и он будет продолжаться пять-семь лет.

"В нем будут принимать участие самые великолепные коллективы и артисты из России и не только", — отметил руководитель проекта.

По словам Репина, можно представить себе этот проект как продолжение проходящих в настоящее время в Японии "Русских сезонов", только на последующие годы.

"В дополнение к музыкальным и кинопроектам, концертам мы планируем устроить также фестиваль русской кухни. Чтобы создать фестивальную атмосферу, просто концертов не достаточно. Это должно быть что-то очень разноплановое", — рассказал Репин о планах относительно "Бума России в Японии".

Открытие его в декабре начнется с концерта Мариинского театра под управлением Валерия Гергиева, сообщил Репин.

Он находится в Токио в рамках "Русских сезонов", которые открылись накануне в Токийском центре культуры.

Большой театр привез на юбилейные гастроли в Японию также спектакли "Жизель" и "Лебединое озеро" в постановке Юрия Григоровича и впервые — "Пламя Парижа" в постановке Алексея Ратманского. Всего будет дано 15 спектаклей в пяти городах: Токио, Осаке, Оцу, Хиросиме и Сендае.

В рамках фестиваля "Русские сезоны" режиссер Андрей Кончаловский в понедельник вечером лично представляет фильм "Рай", получивший множество международных и отечественный наград.

В программу гастролей по Японии включены также Мариинский театр, Эрмитаж, Малый драматический театр, Приморская сцена Мариинского театра, Симфонический оркестр Московской филармонии, Московский цирк Ю.Никулина, Театр драмы имени А.С. Пушкина, Академия Русского балета имени А.Я. Вагановой, Большой симфонический оркестр им. П.И. Чайковского, Театр балета им. Л. Якобсона, Государственный академический театр классического балета, Симфоническая капелла России, Всероссийский государственный институт кинематографии имени С.А. Герасимова (ВГИК), ВМОМК имени М.И. Глинки, Государственный Казачий ансамбль песни и танца "Ставрополье".