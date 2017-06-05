Бесплатный вход, флешмобы и инсталляции: День России в Музее Победы

МОСКВА, 5 июн — РИА Новости. В День России Центральный музей Великой Отечественной войны будет работать бесплатно. Зрители смогут посетить выставки, мастер-классы и инсталляции, а также принять участие во флешмобе "Гимн России".

Музей Победы станет первым федеральным музеем страны, который 12 июня откроет свои двери для всех желающих. "Это своего рода подарок для наших граждан. Мы надеемся, что нашу инициативу подхватят другие учреждения культуры. Таким образом, праздник действительно превратится в праздник для людей", — рассказал РИА Новости директор музея Александр Школьник.

Посетители смогут посетить все экспозиции музея: начиная от выставки "Символы Российского государства" и заканчивая светозвуковой инсталляцией "Дорога к Победе". В рамках последней в Зале Славы гости увидят ключевые события Великой Отечественной войны, которые будут проецироваться на стены. Инсталляция будет транслироваться каждый час.

"Многотысячный хор молодежи исполнит перед зданием музея гимн России. Мы также раскроем полотнище государственного флага размером более тысячи квадратных метров. Это традиционная акция — в прошлом году в ней приняло участие около двух тысяч человек. Мы приглашаем всех желающих поучаствовать в ней, спеть вместе, посмотреть на выставку и весь музей", — продолжил Александр Школьник.

В каждом зале музея в этот день будут присутствовать дополнительные сотрудники. Вместо проведения традиционных экскурсий, они помогут сориентироваться и расскажут гостям о самых интересных экспонатах. В детском центре музея пройдут специальные программы: "Мы пишем историю", "Сказания о богатырях земли русской" и "Что у солдата в вещмешке?".

"Открывая двери для всех желающих, мы хотим пригласить их встретить этот знаменательный для страны день в обстановке исторических реалий Музея Победы. Еще раз почувствовать свою неразрывную связь с нашей славной многовековой историей, поколением победителей в этой самой жесткой и кровопролитной войне. Еще раз почувствовать свою приобщенность к замечательным традициям побед, доблести и славы нашей страны", — сказал директор музея.