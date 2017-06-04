Минкульт выделил 200 миллионов рублей на "Русские сезоны" в Японии

ТОКИО, 4 июн — РИА Новости, Иван Захарченко. Минкультуры РФ выделило более 200 миллионов рублей на проведение в Японии фестиваля "Русские сезоны", но реальные расходы еще выше, сообщил журналистам в воскресенье в Токио заместитель министра культуры РФ Александр Журавский.

Отвечая на вопрос РИА Новости о бюджете фестиваля, Журавский сказал, что "в этом году по линии министерства культуры это более 200 миллионов рублей". "Но мы должны понимать, что сюда не входят многие расходы японских продюсеров и части учреждений культуры как федеральных, так и не федеральных, так что реальный бюджет конечно больше", — отметил он.

По словам Журавского, в "Русских сезонах" в Японии задействовано 1,5 тысячи артистов, около 250 мероприятий фестиваля пройдут в 42 городах страны.

Фестиваль официально открылся в воскресенье в Токио с участием премьер-министра Японии Синдзо Абэ и вице-премьера правительства РФ Ольги Голодец. Долгими овациями приветствовали японские зрители балетный спектакль "Жизель" в Токио в исполнении артистов Государственного академического Большого театра России.

Большой театр привез на юбилейные гастроли в Японию также спектакль "Лебединое озеро" в постановке Юрия Григоровича и впервые — "Пламя Парижа" в постановке Алексея Ратманского.

Всего будет дано 15 спектаклей в пяти городах: Токио, Осаке, Оцу, Хиросиме и Сендае.

Выступления балета Большого театра в этом году в Японии приурочены и к 60-летию с начала гастролей прославленного коллектива в этой стране. В гастролях задействован основной состав труппы, но в Японию приехали и молодые, подающие надежды артисты. Большой театр привез в Японию 235 человек балетной труппы, оркестра, технического персонала.

В рамках фестиваля "Русские сезоны" режиссер Андрей Кончаловский в 5 июня лично представит фильм "Рай", получивший множество международных и отечественный наград.

В программу гастролей по Японии включены также Мариинский театр, Эрмитаж, Малый драматический театр, Приморская сцена Мариинского театра, Симфонический оркестр Московской филармонии, Московский цирк Ю.Никулина, Театр драмы имени А.С. Пушкина, Академия Русского балета имени А.Я. Вагановой, Большой симфонический оркестр им. П.И. Чайковского, Театр балета им. Л. Якобсона, Государственный академический театр классического балета, Симфоническая капелла России, Всероссийский государственный институт кинематографии имени С.А. Герасимова (ВГИК), ВМОМК имени М.И. Глинки, Государственный Казачий ансамбль песни и танца "Ставрополье".