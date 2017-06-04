Открытие "Русских Сезонов" в Японии превзошло ожидания, заявила Голодец

ТОКИО, 4 июн — РИА Новости, Иван Захарченко. Открытие фестиваля "Русские Сезоны" в Японии превзошло ожидания, заявила журналистам в воскресенье вице-премьер правительства РФ Ольга Голодец после балетного спектакля "Жизель" в Токио в исполнении артистов Государственного академического Большого театра России.

"Оно превзошло наши ожидания, мы очень счастливы", — сказала вице-премьер.

По ее словам, "было видно, чувствовалось в зале, что артисты превзошли самих себя, потому что спектакль понятный, традиционный, но он тяжелейший, с точки зрения исполнительской техники".

"Это знаковое событие для публики, и это очень хороший старт для "Русских Сезонов", — отметила Голодец.

"Японская публика очень взыскательная, когда сидишь в зале, то чувствуешь реакцию — овации были потрясающими", — сказала она.

"Президент РФ Владимир Путин и премьер-министр Японии Синдзо Абэ задали совершенно новый уровень развития отношений двух стран. И все, что касается гуманитарной сферы, наше сотрудничество в области культуры, здравоохранения и образования имеет особое уникальное значение, поскольку это прямые связи между людьми и профессионалами, и то, что делается по этим линиям, это во благо наших народов", — заявила Голодец.

На открытии "Русских Сезонов" и показе балета "Жизель" присутствовал премьер-министр Японии Синдзо Абэ по приглашению Владимира Путина. Были также члены японского правительства, включая министра иностранных дел Фумио Кисиду и министра экономики Хиросигэ Сэко.

Большой театр привез на юбилейные гастроли в Японию также спектакль "Лебединое озеро" в постановке Юрия Григоровича и впервые — "Пламя Парижа" в постановке Алексея Ратманского. Всего будет дано 15 спектаклей в пяти городах: Токио, Осаке, Оцу, Хиросиме и Сендае.

Выступления балета Большого театра в этом году в Японии приурочены и к 60-летию с начала гастролей прославленного коллектива в этой стране. В гастролях задействован основной состав труппы, но в Японию приехали и молодые, подающие надежды артисты. Большой театр привез в Японию 235 человек балетной труппы, оркестра, технического персонала.

В рамках фестиваля "Русские Сезоны" режиссер Андрей Кончаловский 5 июня лично представит фильм "Рай", получивший множество международных и отечественный наград.

В программу гастролей по Японии включены также Мариинский театр, Эрмитаж, Малый драматический театр, Приморская сцена Мариинского театра, Симфонический оркестр Московской филармонии, Московский цирк Ю. Никулина, Театр драмы имени А. С. Пушкина, Академия Русского балета имени А. Я. Вагановой, Большой симфонический оркестр им. П. И. Чайковского, Театр балета им. Л. Якобсона, Государственный академический театр классического балета, Симфоническая капелла России, Всероссийский государственный институт кинематографии имени С. А. Герасимова (ВГИК), ВМОМК имени М. И. Глинки, Государственный Казачий ансамбль песни и танца "Ставрополье".