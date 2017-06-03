Киану Ривз сыграет в российском фильме "Пеппи" охотника на ведьм

С.-ПЕТЕРБУРГ, 3 июн — РИА Новости. Голливудский актер Киану Ривз сыграет в российском фильме "Пеппи" отца девочки, являющегося охотником на ведьм, заявил кинопродюсер Алексей Петрухин РИА Новости в кулуарах ПМЭФ.

"Одна из главных ролей. Мужская главная роль. Он — охотник на ведьм", — сказал Петрухин.

Собеседник агентства также отметил, что фильм не преследует цели точно передать содержание книги, картина будет снята лишь по ее мотивам.

Ранее Петрухин сообщил, что фильм "Пеппи" о приключениях героини Астрид Линдгрен может выйти в 2019 году.

Петербургский международный экономический форум, ставший ведущей мировой площадкой для общения деловых кругов и обсуждения ключевых экономических вопросов, в этом году проходит 1-3 июня. МИА "Россия сегодня" выступает информационным партнером форума.