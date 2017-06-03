Киану Ривз сыграет в российском фильме "Пеппи" охотника на ведьм
12:1403.06.2017
(обновлено: 12:22 03.06.2017)
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 3 июн — РИА Новости. Голливудский актер Киану Ривз сыграет в российском фильме "Пеппи" отца девочки, являющегося охотником на ведьм, заявил кинопродюсер Алексей Петрухин РИА Новости в кулуарах ПМЭФ.
"Одна из главных ролей. Мужская главная роль. Он — охотник на ведьм", — сказал Петрухин.
Собеседник агентства также отметил, что фильм не преследует цели точно передать содержание книги, картина будет снята лишь по ее мотивам.
Ранее Петрухин сообщил, что фильм "Пеппи" о приключениях героини Астрид Линдгрен может выйти в 2019 году.
Петербургский международный экономический форум, ставший ведущей мировой площадкой для общения деловых кругов и обсуждения ключевых экономических вопросов, в этом году проходит 1-3 июня. МИА "Россия сегодня" выступает информационным партнером форума.
2 сентября полувековой юбилей отмечает голливудский актера Киану Ривз. Зрителю он запомнился по фильмам "Скорость", "Адвокат дьявола" и "На гребне волны".
Роль Нео, главного героя "Матрицы", сделала актера культовым, принесла ему не только мировую славу и любовь миллионов поклонников, но огромный доход. 463 517 383 долларов - таковы кассовые сборы первого фильма трилогии.
Оценивая работу Киану Ривза в фильме "На гребне волны" (1991 год) критик The New York Times Джанет Маслин, отмечал "актерскую многосторонность Ривза": "Он легко перемещается между выдержанным поведением, подходящим для полицейско-процедурной истории, и гибкой манерой его комических ролей".
Ривз играл на бас-гитаре в гранж-группе Dogstar в 1990-х. В 2000-х он выступал вместе с группой Becky.
В 1994 году кинокарьера Киану Ривза достигла новой высоты, благодаря его роли в боевике "Скорость". Неожиданный международный успех фильма сделал Ривза и его партнершу по фильму Сандру Буллок звездами первой величины.
Ривз согласился на занижение собственного гонорара за участие в съемках в "Адвокате дьявола" ради привлечения к фильму Аль Пачино.
В фильме "Маленький Будда", по мнению кинокритиков, раскрылось главное жизненное кредо Ривза - "созерцать этот мир, не пытаясь его изменить, и постоянно скрываться за занавесой таинственности и странности".
Киану посвящает все свободное время работе, а в перерыве между съемками играет на гитаре и катается на мотоцикле. В 2011 году Киану Ривз совместно с механиком Гардом Холлингером основал компанию Arch Motorcycle по производству мотоциклов.
Киану Ривза называют самым богатым бомжем в мире. Он не имеет собственной недвижимости и предпочитает жить в отелях.
В свои 50 лет Киану Ривз - один из самых завидных женихов Голливуда, актер никогда не был женат.
Одна из последних работ актера - фильм "47 ронинов". Съемки проходили в том числе и в Японии, а Киану Ривзу пришлось учить японский язык.
Киану Ривза считают "звездным отшельником", актер практически не появляется на вечеринках и тусовках. Его страсть - скорость, кино и музыка. Впрочем, в одном из интервью Ривз признался, что мечтает жениться и иметь детей. Но просит дать ему немного времени.