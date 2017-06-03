Тиль Швайгер может сыграть в фильме по мотивам "Преступления и наказания"

С.-ПЕТЕРБУРГ, 3 июн — РИА Новости. Актер Тиль Швайгер может сыграть иностранца в фильме по мотивам романа Федора Достоевского "Преступления и наказания", сообщил РИА Новости кинопродюсер Алексей Петрухин в кулуарах Петербургского международного экономического форума.

"Как всегда, одна из главных ролей глазами иностранцы должна быть. Я думаю, мы сейчас договоримся и в течение месяца-двух объявим. Мы Тиля Швайгера пытаемся", — сказал Петрухин.

Как рассказал продюсер, картина будет представлять из себя взгляд со стороны от лица Дуни Раскольниковой. По сюжету, она перестает получать письма от Родиона и едет на его поиски в Петербург. По словам Петрухина, фильм станет новым прочтением классики в том же стиле, как "Шерлок Холмс" Гая Ричи или "Банды Нью-Йорка" Мартина Скорсезе.

Он также сообщил, что в скором времени фильм будет представлен в Фонде кино.