Фильм "Гофманиада" выйдет в прокат в конце 2017 года

С.-ПЕТЕРБУРГ, 3 июн — РИА Новости. Анимационный фильм "Гофманиада" выйдет в прокат в конце текущего года, сказала председатель правления Союзмультфильма Юлиана Слащева.

Ранее предполагалось, что фильм выйдет в прокат осенью 2017 года.

"В этом году удалось наконец-то его завершить, сейчас идет финальный постпродакшн. И уже в конце этого года, в крайнем случае — в начале следующего, "Гофманиада" выйдет на экраны", — сказала Слащева на полях Петербургского экономического форума.

Она отметила, что это чисто фестивальное кино, которое будет заявлено на Берлинский и Венецианский кинофестивали.

Режиссер "Союзмультфильма" Станислав Соколов и главный художник Михаил Шемякин работают над фильмом по произведениям Эрнста Теодора Амадея Гофмана с 2001 года. Картина будет состоять из трех частей, в которых задействованы герои известных произведений Гофмана — Крошка Цахес, Песочный человек, принцесса Брамбилла, но главным героем фильма станет сам писатель.

Петербургский международный экономический форум, ставший ведущей мировой площадкой для общения деловых кругов и обсуждения ключевых экономических вопросов, в этом году проходит 1-3 июня. МИА "Россия сегодня" выступает информационным партнером форума.