Премьера фильма "Вий-2" может пройти в китайский новый год

С.-ПЕТЕРБУРГ, 3 июн — РИА Новости. Премьера фильма "Вий-2: Путешествие в Китай" может состояться в ближайший китайский Новый год — в феврале 2018 года, сообщил кинопродюсер Алексей Петрухин РИА Новости в кулуарах ПМЭФ-2017.

"Я надеюсь, к концу года мы завершим картину. Дату проката устанавливает китайский партнер, мы не имеем права раньше Китая выйти где-либо в мире. Но предварительно это китайский новый год 2018 года. То есть это февраль месяц", — сказал Петрухин.

Он также сообщил, что полное название фильма — "Тайна печати дракона. Путешествие в Китай". Сейчас картина находится в постпродакшне и близка к завершению.

По его словам, китайский рынок для этой картины станет основным для того, чтобы отбить инвестиции.

"Мы понимаем, что даже если в России сделаем большие рекорды, это все равно не окупает проект. Поэтому мы ориентированы на Китай", — сказал он.

Петрухин также отметил, что на этой неделе председатель КНР Си Цзиньпин объявил с трибун что в рамках программы "Один пояс — один пояс путь" эта картина среди тех, на которые делается ставка. По словам Петрухина, это гарантирует широкий прокат фильма.