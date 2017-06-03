Юбилейные гастроли театра балета Эйфмана: "Русская душа" снова в Нью-Йорке

НЬЮ-ЙОРК, 3 июн — РИА Новости, Ольга Денисова. Легендарный балет Бориса Эйфмана "Красная Жизель" вернулся на сцену Нью-Йорка в рамках масштабного гастрольного тура труппы из Санкт-Петербурга по Северной Америке в честь 40-летия театра.

В программе нынешнего тура — "Красная Жизель" в новой хореографической версии и выпущенный в прошлом сезоне спектакль "Чайковский. PRO et CONTRA". Именно с постановкой "Красная Жизель" театр впервые приехал в Нью-Йорк в апреле 1998 года. Американская пресса тогда именовала Эйфмана нео-романтиком (тогда как Джорджа Баланчина — нео-классиком) и главным современным хореографом.

В хореографии Эйфмана — внутренний мир человека. Нью-Йорку он рассказывает о творчестве, переживаниях, чувствах, страхе и счастье двух великих артистов: русской балерины начала ХХ века Ольги Спесивцевой (в исполнении Марии Абашовой) и самого любимого композитора Эйфмана — Петра Чайковского.

"Что такое русская душа, словами не описать, ее нужно чувствовать. А человеческое тело способно выразить это, потому что язык жестов именно выражает ту внутреннюю эмоцию, которая импульсивно идет изнутри. Самое непосредственное выражение внутреннего состояния человека — пластический язык. Балетный театр — пожалуй, единственный театр в мире, который занимается изучением внутреннего мира", — сказал Эйфман в разговоре с РИА Новости.

Ольга Спесивцева — современница основоположника американского балета Джорджа Баланчина, артисты вместе работали в 20-е годы в Париже, позже с разницей в несколько лет оказались в Нью-Йорке. Несмотря на прямое влияние русской школы на развитие американского балета, сейчас таких связей уже нет, считает Эйфман.

"Сегодня все балетное пространство стало таким униформистским, к сожалению. Раньше была какая-то яркая специфика: советского балета, западного балета. Сегодня нет тех лидеров, которые могут представлять, допустим, американский или европейский балет. Сегодня есть что-то общее. С одной стороны, хорошо, что идет интеграция общих идей, тем. Но, с другой стороны, не дай бог, конечно, если мы потеряем свою идентичность. Я очень надеюсь, что мы этого никогда не сделаем", — поделился хореограф.

Идентичность творчества Эйфмана в Америке узнали довольно быстро, говорит продюсер Сергей Данилян, организатор первого гастрольного тура театра в США в 1998 году и последующих выступлений. С тех пор на сцене New York City Center прошел почти весь репертуар. Теперь труппа приезжает в США в среднем раз в два года.

"За первые пять лет удалось создать новый бренд русского балета — Eifman ballet ("Балет Эйфмана). Оглядываясь назад, мы понимаем, что выбрали правильную тактику", — сказал Данилян РИА Новости.

Сегодня для американского зрителя русский балет — не только Большой и Мариинский театры. "Это еще и балет Эйфмана. Этот театр становится все более знаковым, популярным для зрителей, которые любят русский балет", — заметил Данилян.