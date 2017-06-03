Как Олег Гаркуша возрождает Ленинградский рок-клуб

МОСКВА, 3 июн — РИА Новости, Виктория Сальникова. Музыкант Олег Гаркуша, участник группы "АукцЫон", откроет в Санкт-Петербурге арт-центр, который продолжит традиции Ленинградского рок-клуба. Строительство осуществляется в том числе и на благотворительные сборы.

Во флигеле дома номер 17 на 10-й Советской улице в Санкт-Петербурге находилась и радиомастерская, и пошивочная фабрика, и комнаты местных дворников. Когда городские власти передали помещение музыканту Олегу Гаркуше, на полу еще лежали чьи-то ковры. В то же время ремонта здесь не было лет пятьдесят: батареи не грели, вода текла только холодная, электричество подавалось с перебоями, везде мусор, пыль, поломанная мебель и размякшие от петербургской сырости коробки.

"Мы добивались этого здания много лет. В 2001-м я сделал мини-клуб в кинотеатре "Спартак" и назвал его "Гаркундель". В это же время зарегистрировал одноименный благотворительный фонд развития молодежной культуры. Через год здание сгорело, нам пришлось переезжать. Сначала меценаты предлагали помочь с помещением, но не получилось. Тогда я обратился к городу", — рассказывает Олег Гаркуша.

Переписка с властями растянулась на восемь лет. Помещения Олегу предлагали, но это были либо подвалы, нередко затопленные, либо здания за чертой города. Когда ему предложили флигель на 10-й Советской, он согласился без раздумий.

"Команда собралась не сразу, на все потребовалось время. Ремонт занял около четырех лет. Мы все делали сами — на деньги благотворителей и музыкантов. Собирали деньги с помощью краудфандинга. Мы делаем здание с любовью, но не быстро. Есть деньги — делаем, нет — не делаем. Ребята-волонтеры помогают. С помощью людей все получается", — продолжает Гаркуша.

Сейчас ремонт практически завершен. Заканчиваются отделочные работы, покупается мебель. В будущем здесь появится арт-центр: он объединит молодых музыкантов, художников, фотографов, поэтов и актеров. При этом цены на билеты на мероприятия будут минимальными. Проект Олега может показаться утопическим, но он верит: все получится.

"Мы планируем устраивать концерты, выставки, мастер-классы. Откроем музей рок-н-ролла. В здании будут проходить сборы группы анонимных алкоголиков, благотворительные выступления для пожилых людей, инвалидов, детей и подростков. Я хочу создать творческую атмосферу", — сказал он.

Финансирование — вопрос сложный. Ремонт в клубе Олег сделал на заработки от своих концертов и частные пожертвования. Несколько раз его команда организовывала сборы на краудфандинговой площадке. Недавно Олег провел аукцион, на котором выставлялись различные артефакты — например, гитары с автографами известных музыкантов.

"У нас некоммерческий фонд, поэтому входная плата будет минимизирована. И бар планируется очень дешевым. Будем оплачивать помещение с концертов, репетиций. Но цены на них тоже будут символические. У нас льготная аренда. Справимся", — рассказывает он.

Арт-клуб Гаркуши уже нарекли преемником знаменитого Ленинградского рок-клуба, открытого в Питере в 1981 году. Он располагался на улице Рубинштейна, и на его площадке успели выступить, пожалуй, все известные отечественные рок-группы — "Кино", "Поп-механика", "Аквариум", "Алиса", "Зоопарк" и другие. Но Олег Гаркуша воздерживается от сравнений, хотя замечает, что ему бы хотелось создать что-то похожее.

"Единственное, что я хотел бы забрать из Ленинградского рок-клуба — это ту атмосферу. Я мечтаю, чтобы люди приходили не только на мероприятия, но и просто выпить чая или кофе, пообщаться. На одной из стен нашего арт-центра будут изображены музыканты и режиссеры — от Алексея Балабанова и Ильи Кормильцева до Янки, Виктора Цоя и Александра Башлачева. Для меня важно, чтобы память о них была жива всегда", — говорит Гаркуша.

Олег активно поддерживает молодых музыкантов. На площадках арт-центра наряду с выступлениями известных музыкантов регулярно будут проходить концерты начинающих групп. Однако Гаркуша отмечает, что интересных среди них мало.

"В Санкт-Петербурге от пяти до шести тысяч групп. У меня за год проходит около 200-300 коллективов. Проблема в том, что когда мы начинали, у нас ничего не было — ни гитар толком, ни струн. Но сочинялась замечательная музыка, стихи, песни. Сейчас все есть, но нет драйва — неинтересно. Не в обиду музыкантам, но они хотят всего сразу: любви, денег, съемок. Но если я делаю их концерт, а к ним не приходят даже друзья, то это печально. Встает вопрос: зачем они тогда вообще играют? Но есть коллективы, которые работают и собирают. Ими и нужно заниматься", — говорит он.

Дата открытия арт-центра "Гаркундель" пока неизвестна. Возможно, это произойдет осенью этого года. "Мы не хотим открываться раньше времени, хотим сделать все по-настоящему", — подытоживает Гаркуша.