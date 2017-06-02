В Воронеже мировой премьерой открылся седьмой Платоновский фестиваль

ВОРОНЕЖ, 2 июн — РИА Новости. Премьера оперы по рассказам Андрея Платонова "Родина электричества" открыла в Воронеже международный фестиваль искусств, который носит имя писателя, сообщает в пятницу правительство региона.

Международный Платоновский фестиваль искусств проводится в Воронежской области с 2011 года. На него приезжают известные российские и зарубежные театральные режиссеры, музыканты, литераторы, скульпторы и художники. Фестиваль назван в честь родившегося и жившего в Воронеже писателя Андрея Платонова (1899-1951), автора романа "Чевенгур", повестей "Котлован", "Ювенильное море", "Епифанские шлюзы".

"Это уже бренд, который, наверно, будет жить веками. Хорошо, что у нас есть этот фестиваль. И это действительно большое культурное событие и города, и области, и, наверное, всей нашей страны… Мы подведем итоги через 12 дней, но я уверен, мы будем аплодировать и фестивалю, и его участникам, и организаторам. А сейчас у меня достаточно простая миссия, но очень почетная и важная – сказать: итак, VII Международный Платоновский фестиваль искусств открыт!" — сказал на церемонии открытия губернатор области Алексей Гордеев.

Фестиваль открылся мировой премьерой оперы Глеба Седельникова по рассказам Андрея Платонова "Родина электричества". Как отмечают областные власти, это первая в мире опера, созданная по произведению Андрея Платонова, – рассказу о строительстве электростанции в деревне Рогачевке. Ранее звучали лишь части сочинения, полностью же "Родина электричества" еще не была исполнена до сегодняшнего дня – во многом из-за сложности музыкального материала.

Программа фестиваля ежегодно включает направления "Театр", "Музыка", "Выставки" и "Литература". В театральной программе представят 12 спектаклей семи зарубежных и четырех российских театров — Москвы, Санкт-Петербурга, Казани, а также воронежского театра оперы и балета.

Музыкальная программа состоит из концертов академической музыки и направления "Музыка мира". В выставочную программу включены несколько больших проектов: "Александр Тышлер. Игра и лицедейство" из собраний Пушкинского и других музеев, проект Театрального музея им. А.А. Бахрушина "Мейерхольд и художники. Пространство игры", выставка музея изобразительных искусств им. А.С. Пушкина "Видеть невидимое".

В рамках литературной программы состоится вручение Платоновской премии писателю Алексею Иванову, эстафета-чтение и встречи с писателями в арт-центре "Коммуна", книжная ярмарка.

В качестве фестивальных площадок задействованы все театральные и концертные сцены Воронежа, выставочные залы и галереи. Большинство из них расположено в центре города, недалеко друг от друга.

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