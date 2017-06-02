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Культура

На аукционе в Лондоне стартует "неделя русских торгов"

22:4702.06.2017
(обновлено: 22:53 02.06.2017)
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© РИА Новости / Владимир ВяткинПерейти в фотобанкВыставка Sotheby’s. Архивное фотоВыставка Sotheby’s. Архивное фото
© РИА Новости / Владимир Вяткин
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ЛОНДОН, 2 июн — РИА Новости, Татьяна Фирсова. "Неделя русских торгов" стартует в Лондоне: на продажу в аукционных домах Sotheby´s, Christie´s и MacDougall´s будут выставлены картины Исаака Левитана, Кузьмы Петрова-Водкина и Василия Поленова, рисунки Льва Бакста и Александра Родченко, предметы декоративно-прикладного искусства. Пресс-показ картин состоялся в пятницу.

"Русские торги" — это русское искусство для русских: по свидетельству специалистов, большую часть предметов искусства выкупают русскоязычные любители сельских пейзажей, серебряных ковшей и яиц Фаберже, располагающие суммами в 1 миллион фунтов стерлингов и более — именно такова стартовая стоимость гордости аукционного дома Sotheby´s, пейзажа Исаака Левитана "Лето". Аналогичная тенденция наблюдается, например, на торгах китайским искусством — китайцы покупают лоты и затем везут на родину.

Произведения искусства выставлены на торги из частных коллекций, в основном, из США и Европы — как правило, их продают либо наследники эмигрантов, либо сами коллекционеры или их представители.

Несмотря на некоторый спад в международной торговле русской живописью, каждый аукционный дом и в этот раз может похвастаться редкостями: если у Sotheby´s это Левитан, то Christie´s выставляет на продажу редкое собрание эскизов театральных костюмов Бакста и прекрасно сохранившиеся часы Фаберже из частной коллекции шотландского юриста. Присутствует даже заводская "упаковка" — деревянный ящик, а также оригинальные ключи для завода. MacDougall´s продают раннюю работу Петрова-Водкина и картину из евангельского цикла Василия Поленова "Он восхотел идти в Иерусалим".

© РИА Новости / Татьяна ФирсоваПейзаж Исаака Левитана "Лето" - главный лот "русских торгов" Sotheby´s в Лондоне
© РИА Новости / Татьяна Фирсова
Пейзаж Исаака Левитана "Лето" - главный лот "русских торгов" Sotheby´s в Лондоне

Лев Бакст и Фаберже у Christie`s

Коллекция эскизов Бакста — это фаворит торгов Christie´s, они состоятся 5 июня. "Это очень редкая коллекция, уникальная, поскольку работы эти очень высокого качества. Крупные рисунки, тонко проработаны и прорисованы детали, эскизы очень хорошо сохранились", — рассказала РИА Новости специалист аукционного дома Александра Бабенко. Еще одной ценной работой на торгах будет картина Бориса Григорьева "Портрет мальчика", ее предлагают за стартовые 120 тысяч евро.

Еще одним важным лотом станет картина Леонида Пастернака "У К. А. Коровина: старинные песни (Шаляпин и художники)" из коллекции голливудской актрисы Натали Вуд, дочери русских эмигрантов, звезды фильма "Вестсайдская история".

Оценочная стоимость работы Пастернака, написанной примерно в 1921 году, составляет 71 тысячу евро. На картине изображены Константин Коровин, Федор Шаляпин, Леонид Пастернак, Абрам Архипов, Павел Тучков и князь Сергей Щербатов.

Что касается прикладного искусства, то главным лотом торгов Christie´s будут часы из мастерской Фаберже стартовой стоимостью в 360 тысяч евро.

"Они — из семьи Роберта Янга, это был шотландский юрист, который купил эти часы непосредственно в музее Фаберже в Лондоне в 1909 году, с тех пор они были в семье. Больше чем через 100 лет нам удалось их представить публике и покупателям, это уникальный лот, потому что он в очень хорошей сохранности, они были в оригинальной деревянной коробке Фаберже, что довольно редко. Это лучшее, что сейчас можно найти на рынке, таких часов за последние 10 лет не появлялось", — рассказывает представитель отдела русского декоративно-прикладного искусства аукционного дома Маргарита Оганесян.

© РИА Новости / Виталий БелоусовПерейти в фотобанкНа открытии выставки "Лев Бакст / Leon Bakst. К 150-летию со дня рождения"
© РИА Новости / Виталий Белоусов
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На открытии выставки "Лев Бакст / Leon Bakst. К 150-летию со дня рождения"

Левитан

Торги Sotheby´s назначены на вторник, 6 июня. "Лето" — это одна из 28 картин, купленных промышленником Андреем Ляпуновым в 1917 году, его художественная коллекция считалась в Москве в то время одной из лучших. У Ляпунова в 1921 году картину купила Мария Цюнкевич, затем она оказалась в частной коллекции в США. На торги холст размером 82 на 127 сантиметров выставили внуки анонимного американского коллекционера.

По данным аукционного дома, картина однажды экспонировалась на выставке передвижников в Санкт-Петербурге и Москве в 1892–1893 годах, присутствует в документах и описях творчества Левитана. Датировано полотно 1891 годом.

Еще одна работа художника из собрания коллекционера Лео Масковского "Заросший пруд" датирована 1888 годом, стартовая стоимость этого полотна несколько ниже — 450 тысяч фунтов стерлингов. Обе картины представляют для знатоков огромный интерес, так как являются редкостью — большая часть крупных работ художника находится в музеях. Кроме этого, по свидетельству ведущего российского специалиста по творчеству Левитана Любови Захаренковой, Левитану часто приписывают близкие по мотиву, времени и колориту работы, которые были написаны разными художниками, его последователями и подражателями. А для экспертизы картины Левитана сложны, так как художник совершенствовал мастерство в процессе творчества и пробовал себя в разных манерах живописи.

После смерти Левитана в 1900 году его наследие перешло к брату Адольфу, который распределил картины между родственниками, часть работ досталась сестре Левитана Терезе, они перешли к ее детям, племянникам Левитана, которые жили в Париже. Впоследствии эти картины частично вернулись в Россию, частично "ушли" в другие музеи.

Айвазовский, Репин

Помимо Левитана Sotheby´s в этот раз продает морские пейзажи "У крымских берегов" (стартовая стоимость 46,9 тысячи евро), "Запряженная волами повозка на берегу моря" и "Берег в лунную ночь" (стартовая стоимость каждой из картин — 141 тысяча евро) Ивана Айвазовского. Также на торги выставлены две другие картины живописца.

Еще одним "выставленным на продажу" художником стал Илья Репин — его картину "Портрет Юрия Репина на фоне неаполитанского залива" продают за стартовые 880 тысяч евро, цена на "Этюд натурщика в испанском костюме" начинается от 76,5 тысяч евро.

© РИА Новости / Сергей ПятаковПерейти в фотобанкПрезентация топ-лотов русских торгов Sоtheby's
© РИА Новости / Сергей Пятаков
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Презентация топ-лотов русских торгов Sоtheby's

Родченко и Кандинский у Sotheby`s

Кроме этого в числе лотов — картины Константина Маковского, Святослава Рериха, Константина Коровина, Петра Кончаловского, Константина Юона, Бориса Кустодиева, Натальи Гончаровой. Анонимный американский коллекционер выставил на продажу "Проект конструкции" Александра Родченко — эта графическая работа цветными карандашами на бумаге оценивается минимум в 59 тысяч евро.

За стартовые 176 тысяч евро можно будет приобрести раннюю картину Василия Кандинского до начала эпохи абстракционизма в творчестве художника. Два лота — это картины безымянных учеников Павла Филонова, лот номер 110 — рисунок Алисы Порет, еще одной ученицы Филонова, иллюстратора книг ОБЭРИУтов, в том числе журналов "Чиж" и "Еж".

© РИА Новости / Владимир ВяткинПерейти в фотобанкПосетители на выставке "Багатели" Василия Кандинского
© РИА Новости / Владимир Вяткин
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Посетители на выставке "Багатели" Василия Кандинского

Петров-Водкин и Поленов уи Macdougall`s

Дом MacDougall´s выставляет "Портрет африканского мальчика" 1907 года Петрова-Водкина, аукцион пройдет в среду, 7 июня. Художник написал картину в городе Бискра во время путешествия по Алжиру и Тунису, указывают аукционеры. Лот оценивается в 400-600 тысяч фунтов, размер полотна — 48,5 на 36,5 сантиметров.

До выставления на торги картина находилась в частной коллекции — вначале у историка Александра Гидони, затем была в собственности ученого Льва Лойцянского, выставлялась на публике несколько раз. Сообщается, что такие работы "африканского периода" Петрова-Водкина очень редки, их мало, портрет мальчика особенно ценен тем, что написан с натуры.

Еще одним важным лотом станет работа Василия Поленова "Решили идти в Иерусалим" или "Он восхотел идти в Иерусалим". Работа относится к евангельскому циклу картин художника "Из жизни Христа", который Поленов считал важнейшим трудом всей своей жизни. Дословное название картины — "Он восхотел идти в Иерусалим" — цитата из Евангелия от Луки, лот оценивается в 400-600 тысяч фунтов стерлингов.

Помимо этих произведений в каталоге аукционного дома, в частности, работы Ивана Шишкина, Константина Коровина, Зинаиды Серебряковой; "Горы Кавказа" Виктора Борисова-Мусатова, "Натюрморт с магнолиями и стаканом" Натальи Гончаровой, "Натюрморт с рыбой" Давида Штеренберга, "Революция как ступень эволюции" ученика Филонова Владимира Луппиана.

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