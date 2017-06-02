Дебютный фильм Данилы Козловского выйдет в прокат в апреле 2018 года

МОСКВА, 2 июн – РИА Новости. Режиссерский дебют Данилы Козловского "Тренер" выйдет в прокат 19 апреля 2018 года накануне чемпионата мира по футболу, сообщил продюсер проекта Леонид Верещагин во время презентации проектов кинокомпаний-лидеров в Фонде кино в пятницу.

"Мы планируем выпустить картину в прокат 19 апреля 2018 года накануне чемпионата мира по футболу, именно для продвижения фильма Данила (Козловский) стал послом чемпионата. Он является главным двигателем этого проекта, режиссером-постановщиком и исполнителем главной роли", — сказал Верещагин.

Также в картине снимутся Владимир Ильин и Андрей Смоляков. В ней рассказывается о футболисте национальной сборной Юрии Столешникове, который не забивает пенальти в ответственный момент матча и после этой неудачи покидает сборную, завершает карьеру и становится тренером небольшой провинциальной команды. С ней ему предстоит совершить чудо и снова поверить в себя.

Чемпионат мира по футболу пройдет с 14 июня по 15 июля 2018 года в Москве, Калининграде, Санкт-Петербурге, Волгограде, Казани, Нижнем Новгороде, Самаре, Саранске, Ростове-на-Дону, Сочи и Екатеринбурге.