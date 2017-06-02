Правительство одобрило проект соглашения о производстве фильмов с Индией

МОСКВА, 2 июн — РИА Новости. Правительство России одобрило проекта соглашения о совместном производстве фильмов с Индией, документ размещен на официальном сайте кабмина в пятницу.

"Подписанным распоряжением российской стороной одобрен проект соглашения между правительством РФ и правительством Республики Индия об аудиовизуальном совместном производстве", — говорится в сообщении.

Соглашением определяются условия присвоения фильмам совместного производства статуса "национальный фильм", въезда на территорию каждого из государств съемочной группы другой стороны, временного ввоза и вывоза оборудования и материалов для производства совместных фильмов, размеры долей финансовых вкладов сопродюсеров.

В пояснительной записке к документу говорится, что в настоящее время Россия заключила аналогичные двусторонние соглашения о сотрудничестве в аудиовизуальной сфере с Канадой, Италией, Болгарией, Германией, многостороннее соглашение со странами СНГ. Также с 1994 года РФ участвует в Европейской Конвенции о совместном кинопроизводстве. Поясняется, что соглашение с индийской стороной обусловлено тем, что Индия является одной из крупнейших кинопроизводящих стран азиатского региона.

Отмечается, что подписание соглашения позволит расширить прокатные возможности фильмов российско-индийского производства, будет способствовать развитию российского кинопроизводства, укреплению культурных связей между Россией и Индией.

Документ внесен Минкультуры РФ. Ведомству поручено провести с участием МИД России переговоры с индийской стороной и по достижении договоренности подписать от имени правительства РФ указанное соглашение, разрешив вносить в прилагаемый проект изменения, не имеющие принципиального характера.