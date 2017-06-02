Фестиваль детских театров в Вашингтоне призван сохранить русскую культуру

ВАШИНГТОН, 2 июн — РИА Новости, Екатерина Соболь. Фестиваль детских и юношеских русскоязычных театров, который открылся в четверг в Вашингтоне, объединил людей, которые хотят сохранить русскую культуру для соотечественников на американском континенте на века вперед, рассказал в интервью РИА Новости посол РФ в США Сергей Кисляк.

"В мероприятии участвуют дети, которые хотят и любят говорить на русском языке. И играть российские традиционные спектакли. Это мероприятие объединяет всех тех, кто хочет сохранить русскую культуру среди соотечественников на поколения вперед", — заявил он РИА Новости на Пушкинском бале-маскараде в посольстве, который дал старт фестивалю.

Ранее в рамках пресс-конференции, посвященной этому мероприятию, основатель фестиваля и член его оргкомитета Светлана Соколова подчеркнула, что все участники ее команды организовывают этот фестиваль как волонтеры и не получают какой-либо прибыли.

"Это делается исключительно для сохранения российской культуры, фестиваль несет объединяющую роль, что особенно важно в наше непростое время", — заявила она.

Соколова подчеркнула, что "за семь лет, прошедших со дня старта фестиваля, волонтерам удалось поднять планку до международного уровня".

В нынешнем году в Вашингтон приехали 13 театральных коллективов из США и Канады. Кроме того, еще пять театров выступят вне конкурса. Сами же спектакли пройдут на сцене театра Гринберг Американского университета в Вашингтоне.

Соколова также поблагодарила посольство РФ в США и Российский культурный центр за помощь в подготовке мероприятия, ведь, по ее словам, стоимость участия каждого ребенка не мала — около тысячи долларов. И дипмиссии оказывают посильную помощь (предоставляя помещение, взяв на себя какую-либо часть затрат) родителям, которые хотят передать русское культурное наследие своим детям.

Настоятель церкви Иоанна Предтече отец Виктор, выступая на конференции, добавил: "Если дети полюбят свою культуру, историю, они сами заговорят по-русски".