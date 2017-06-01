Серебренников не пришел на пресс-конференцию о премьере оперы "Чаадский"

МОСКВА, 1 июн — РИА Новости. Режиссер Кирилл Серебренников не присутствовал в четверг на пресс-конференции в театре "Геликон-опера" накануне премьеры оперы "Чаадский" в его постановке.

Объясняя его отсутствие, худрук театра Дмитрий Бертман сказал: "Кирилл очень хотел быть, но ему адвокаты посоветовали пока не встречаться с журналистами".

Бертман сказал, что познакомился с Серебренниковым очень давно. "Я рад, что он стал заниматься оперой. Его постановки в Германии идут с огромным успехом. Кирилл — он большой выдумщик и настоящий художник. Конечно, очень печально, что эти неприятные события, но я абсолютно уверен, что он честнейший человек и все будет в порядке",- сказал Бертман.

В пресс-релизе, который раздали перед пресс-конференцией, Серебренников благодарил театр, актеров, певцов, всю команду и Бертмана, которые помогали и принимали участие в этом проекте.

Обыски в московском "Гоголь-центре" и дома у его худрука Серебренникова прошли на прошлой неделе в рамках дела о хищении госсредств. По информации СК, лица из числа руководства некоммерческой организации "Седьмая студия", основателем которой был Серебренников, в 2011-2014 годах похитили около 200 миллионов рублей, выделенных государством на развитие и популяризацию искусства. Как ранее отмечал глава департамента государственной поддержки искусства и народного творчества Андрей Малышев, в то время Минкультуры ежегодно выделяло "Седьмой студии" деньги на проект "Платформа", общая сумма финансирования составила 216,5 миллиона рублей.