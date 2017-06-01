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Культура

Ливерпуль с размахом празднует 50-летие альбома The Beatles

20:4301.06.2017
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© РИА Новости / Мария ТабакПразднование 50-летия альбома Битлз Сержант Пеппер в Ливерпуле. Архивное фотоПразднование 50-летия альбома Битлз Сержант Пеппер в Ливерпуле. Архивное фото
© РИА Новости / Мария Табак

ЛИВЕРПУЛЬ (Великобритания), 1 июн – РИА Новости, Мария Табак. Ливерпуль отмечает 50-летие со дня выхода культового альбома The Beatles "Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band" ("Клуб одиноких сердец сержанта Пеппера") масштабным трехнедельным фестивалем, каждое из 13 ключевых событий которого навеяно одной из композиций альбома.

Альбом Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band группы The Beatles
© Фото : The Beatles
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Альбом "Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band" – восьмой альбом Beatles, и музыкальные критики всегда включают его в число пластинок, оказавших самое большое влияние на историю музыки. 1 июня 1967 года диск был выпущен в Великобритании, а на следующий день начались продажи альбома в США. Именно к 1 июня организаторы ливерпульского фестиваля и приурочили его торжественную презентацию.

"Я очень тронут тем, что сейчас, по прошествии стольких лет "Сержант Пеппер" столько значит для людей", — признался бывший участник The Beatles Пол Маккартни, передавший слова приветствия участникам фестиваля.

"Невероятно, что 50 лет спустя "Сержант Пеппер" все еще трогает людей. Здорово видеть все эти новые интерпретации, классические, джазовые, в искусстве и танце", отметил, в свою очередь, Ринго Старр.

Фестиваль города и молодежи

The Beatles – гордость Ливерпуля, но одновременно и его боль, призналась РИА Новости глава культурного департамента мэрии города Клэр Макколган.

"Да, многие в Ливерпуле обижались на "битлов" за то, что они уехали из своего родного города, как только добились успеха. Но, вы знаете, в последние десять лет отношение стало меняться. Да, "битлы" уехали, но Ливерпуль остался очень важен для них. Никто, к примеру, особенно не думает о том, откуда родом участники Rolling Stones, но все знают, что битлы – из Ливерпуля. Они пели и поют о нем, Пол Маккартни часто приезжает сюда до сих пор, и у него до сих пор сохранился ливерпульский акцент, хотя ему уже за 70", — рассказала Макколган.

По ее словам, задача фестиваля – показать значение The Beatles для города и для молодого поколения художников, артистов, композиторов.

Джон Леннон и Пол Маккартни во время звукозаписи. Abbey Road Studios, Лондон. 1968 год
© AP Photo
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"Конечно, нам проще было бы просто устроить большой концерт Маккартни, но мы хотим сейчас не этого. Нам важно показать, что The Beatles значит для молодежи, для города и для культуры города", — пояснила она.

Согласно прогнозу мэрии, фестиваль, организация которого обошлась в 1,2 миллиона фунтов стерлингов, посетят порядка 50 тысяч человек.

"Я надеюсь, вам у нас понравится. И еще добавлю от себя: постарайтесь потратить здесь как можно больше денег", — пошутил на презентации мэр Ливерпуля Джо Андерсон.

© РИА Новости / Мария ТабакПразднование 50-летия альбома Битлз "Сержант Пеппер" в Ливерпуле
© РИА Новости / Мария Табак
Празднование 50-летия альбома Битлз "Сержант Пеппер" в Ливерпуле

От граффити до классической индийской музыки

Каждая из 13 композиций альбома "Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band" силами участников фестиваля превратилась, по сути, в самостоятельный арт-проект.

К примеру, песня "Fixing a Hole" ("Заделывая дыру") легла в основу огромной картины на стене бывшего зернохранилища в ливерпульских доках. На картине, разделенной надвое проемом в стене, друг на друга на фоне психоделической радуги смотрят участники группы The Beatles. Автор работы – известная американская художница Джуди Чикаго, для которой эта картина стала первым европейским проектом.

Визуальное выражение получила и песня "With a Little Help from My Friends" ("С небольшой помощью моих друзей"): в нескольких местах города появились гигантские щиты с фотографией Брайана Эпстайна — менеджера The Beatles, открывшего миру эту группу. На обороте фотографии можно прочесть надпись: "Брайан Эпстайн умер за вас".

"Эта работа – о дружбе, одиночестве и любви. И мы не ограничимся одними постерами. В рамках фестиваля мы планируем провести несколько акций, во время которых нуждающиеся обретут долгожданную помощь", — поделился с РИА Новости автор этого проекта Джереми Деллер.

Песня Джорджа Харрисона "Within You Without You" ("С тобой и без тебя") дала повод для целого самостоятельного фестиваля. Написанная под влиянием индийской классической музыки, которой в тот период увлекался Харрисон, она считается одной из самых новаторских композиций группы. Бесплатный праздник индийской классической музыки и культуры пройдет 11 июня в центре Ливерпуля, и в нем примут участие музыканты как из Индии, так и из других стран. Также в рамках индийского фестиваля пройдут концерты по билетам, на которых, помимо музыки, можно будет также познакомиться с самыми известными блюдами индийской кухни.

Участники группы The Beatles после церемонии вручения Ордена Британской Империи в Букингемском дворце
© AP Photo
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8 июня 64 хора с участниками самых разных возрастов соберутся вместе, чтобы спеть знаменитую шуточную песню Маккартни "When I'm Sixty Four" ("Когда мне будет 64"), а 10 и 11 июня в Ливерпуле состоится карнавал, посвященный песне "Lovely Rita" ("Милая Рита") и девушке-контролеру на автостоянке близ студии на Эбби-роуд в Лондоне, понравившейся Маккартни, который потом посвятил ей песню.

По мотивам "A Day in the Life" ("День в жизни") снят короткометражный лирический фильм, рассказывающий о бывшем лоцмане Артуре и его сиделке Элли, каждый день приезжающей к своему подопечному на знаменитом автобусе номер 86 – том самом, на котором когда-то Пол Маккартни ездил в школу.

Самая скандальная песня альбома – "Lucy in the Sky With Diamonds" ("Люси в небе с алмазами", первые буквы ключевых слов составляют аббревиатуру названия наркотика LSD – ред.) – откроет фестиваль. В четверг вечером Ливерпуль ждет пиротехническое шоу под названием Suspended Time ("Остановившееся время"), навеянное этой песней. Шоу подготовили Кристоф Бертоно и Groupe F, ранее работавшие на церемониях открытия и закрытия Олимпийских игр, а также на "Евровидении".

© РИА Новости / Мария ТабакПразднование 50-летия альбома Битлз "Сержант Пеппер" в Ливерпуле
© РИА Новости / Мария Табак
Празднование 50-летия альбома Битлз "Сержант Пеппер" в Ливерпуле
© РИА Новости / Мария ТабакПразднование 50-летия альбома Битлз "Сержант Пеппер" в Ливерпуле
© РИА Новости / Мария Табак
Празднование 50-летия альбома Битлз "Сержант Пеппер" в Ливерпуле
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