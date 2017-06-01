Ариана Гранде выступит с благотворительным концертом в Манчестере

МОСКВА, 1 июн — РИА Новости. Билеты на благотворительный концерт американской певицы Арианы Гранде, который она намерена дать в Манчестере в память о жертвах теракта 22 мая, разошлись в течение шести минут, пишет газета Telegraph.

Билеты поступили в продажу в 10.00 по местному времени (12.00 мск). Многие пользователи, желавшие приобрести их, были перенаправлены на сервис Ticketmaster и попали в электронную очередь. При этом Ticketmaster сообщил, что в этот раз не станет взимать обычный регистрационный сбор.

"(Билеты на концерт) One Love Manchester полностью распроданы менее чем за шесть минут!", — сообщили организаторы мероприятия в Twitter. Отмечается, что зрителям, присутствовавшим на предыдущем выступлении Гранде, уже предложили бесплатные билеты.

Также в СМИ поступают сообщения о покупателях, которые не смогли получить билеты на концерт, поскольку заказали билеты на стороннем сайте.

Концерт пройдет в воскресенье, 4 июня, на стадионе "Олд Траффорд". На нем также выступят Джастин Бибер, Фаррел Уильямс, Кэти Перри, Майли Сайрус, группы Coldplay и Take That. Ожидается, что в помощь жертвам атаки будет собрано порядка 2 миллионов фунтов.

Теракт произошел вечером 22 мая в комплексе "Манчестер Арена" во время концерта Арианы Гранде. Подрыв осуществил смертник Салман Абеди. По последним данным, погибли 22 человека, в том числе 12 детей. Ответственность за теракт взяла на себя террористическая группировка "Исламское государство" (запрещена в РФ).