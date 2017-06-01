Первый иммерсивный спектакль для самых маленьких представили ко Дню Ребенка

МОСКВА, 1 июня — РИА Новости. На сцене "Центра драматургии и режиссуры" состоялась премьера перформанса "Лес". Это первый в России иммерсивный спектакль для детей до трех лет и их родителей в рамках проекта "Бэби-среда". Постановку представила творческая лаборатория "Бэби Лаб", специализирующая на театре для самых маленьких.

Режиссер Екатерина Гаева отметила, что создателями спектакля являются сами зрители. В "Лесу" нет острых углов и опасных предметов, поэтому участие детей в действии ограничено только их фантазией. Главная задача перформанса — вовлечь ребенка в творческий процесс и познакомить с новыми предметами, звуками, ощущениями.

© Фото предоставлено проектом Бэби Лаб Спектакль для малышей "Лес" проекта "Бэби-среда" © Фото предоставлено проектом Бэби Лаб Спектакль для малышей "Лес" проекта "Бэби-среда"

"Каждый участник приносит в спектакль не только часть своей личности и творческой энергии, но и вполне конкретные вещи: мы привезли шишки из Свияжска, у нас в спектакле играет шляпа из Непала и вещи из других частей света. И для нас это тоже важный момент соединения культур для творчества наших малышей", — поделились Екатерина Гаева.

Представление рождается из самых простых вещей — бумаги, бисера, пшена и даже макарон. Вместе с профессиональными артистами и родителями малыши рассматривают облака из пленки, слушают тишину леса, прячутся от дождя из бус под крышей из крафта, ходят между деревьев из обоев и жалюзи.

© Фото предоставлено проектом Бэби Лаб Спектакль для малышей "Лес" проекта "Бэби-среда" © Фото предоставлено проектом Бэби Лаб Спектакль для малышей "Лес" проекта "Бэби-среда"

Жанр бэби-театра сегодня активно развивается на многих московских площадках. Спектакли "Бэби Лаб" идут в Центре Мейерхольда, Театре им. Маяковского, Филармонии-2. Следующее представление "Леса" пройдет в "Центре драматургии и режиссуры" 7 июня.