В Японии на спектаклях "Лебединое озеро" и "Жизель" ожидают аншлаг

ТОКИО, 1 июн — РИА Новости, Ксения Нака. Японская публика в преддверии гастролей Большого театра прежде всего раскупает билеты на "Лебединое озеро" и "Жизель", но с увеличением потока информации проявляет интерес и к балету "Пламя Парижа", который будет представлен в Японии впервые, сообщил РИА Новости президент компании-организатора гастролей Japan Arts Дзюнъити Нихэй.

"Прежде всего традиционно раскупаются билеты на "Лебединое озеро", так как этот балет всегда представляют на гастролях Большого театра в Японии, и он наиболее знаком японской публике. Билеты на этот спектакль и на "Жизель" на выходные дни уже раскуплены полностью. Спектакль "Пламя Парижа", который будет представлен в Японии впервые, вызвал интерес у настоящих любителей балета, за ними потянулись и другие зрители. Далее с увеличением потока информации билеты и на этот спектакль будут распродаваться. Сейчас остается еще немного билетов на "Пламя Парижа", но, думаем, и они будут распроданы. Мы рассчитываем, что каждый день на всех спектаклях будет полный зал", — сказал Дзюнъити Нихэй.

Большой театр привез на юбилейные гастроли в Японии спектакли "Лебединое озеро", "Жизель" в постановке Юрия Григоровича и впервые — "Пламя Парижа" в постановке Алексея Ратманского. Всего будет дано 15 спектаклей в пяти городах: Токио, Осаке, Оцу, Хиросиме и Сендае.

Гастроли балета Большого театра в этом году открывают "Русские сезоны" в Японии. Кроме того, в этом году исполняется 60 лет с начала гастролей прославленного коллектива в Японии. В гастролях задействован основной состав труппы, но в Японию приехали и молодые, подающие надежды артисты. Большой театр привез в Японию 235 человек балетной труппы, оркестра, технического персонала. О масштабах гастролей говорит и тот факт, что декорации к спектаклям были доставлены восемью морскими контейнерами.