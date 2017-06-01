В Японии на спектаклях "Лебединое озеро" и "Жизель" ожидают аншлаг

ТОКИО, 1 июн — РИА Новости, Ксения Нака. Японская публика в преддверии гастролей Большого театра прежде всего раскупает билеты на "Лебединое озеро" и "Жизель", но с увеличением потока информации проявляет интерес и к балету "Пламя Парижа", который будет представлен в Японии впервые, сообщил РИА Новости президент компании-организатора гастролей Japan Arts Дзюнъити Нихэй.
Большой театр привез на юбилейные гастроли в Японии спектакли "Лебединое озеро", "Жизель" в постановке Юрия Григоровича и впервые — "Пламя Парижа" в постановке Алексея Ратманского. Всего будет дано 15 спектаклей в пяти городах: Токио, Осаке, Оцу, Хиросиме и Сендае.
Гастроли балета Большого театра в этом году открывают "Русские сезоны" в Японии. Кроме того, в этом году исполняется 60 лет с начала гастролей прославленного коллектива в Японии. В гастролях задействован основной состав труппы, но в Японию приехали и молодые, подающие надежды артисты. Большой театр привез в Японию 235 человек балетной труппы, оркестра, технического персонала. О масштабах гастролей говорит и тот факт, что декорации к спектаклям были доставлены восемью морскими контейнерами.