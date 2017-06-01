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Культура

Юбилей "Сержанта Пеппера": музыканты — о главном альбоме ХХ века

12:4401.06.2017
(обновлено: 12:45 01.06.2017)
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© Фото : The BeatlesАльбом Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band группы The BeatlesАльбом Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band группы The Beatles
© Фото : The Beatles

МОСКВА, 1 июня — РИА Новости, Виктория Сальникова. Пятьдесят лет назад вышла пластинка Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band группы The Beatles. Специально к полувековому юбилею альбом был переиздан и дополнен архивными материалами. Он появился в продаже 26 мая этого года в четырех вариантах: компакт-диск или двойной компакт-диск, двойная виниловая пластинка и коллекционное шестидисковое издание. 

"Сержанта Пеппера" называют главным рок-альбомом всех времен: в списке 500 величайших пластинок журнала Rolling Stone, в составлении которого участвовали музыканты, продюсеры и критики, он занимает первое место.

© AP Photo / Robert Freeman- Copyright Apple Corps LtdУчастники группы The Beatles
© AP Photo / Robert Freeman- Copyright Apple Corps Ltd
Участники группы The Beatles

"Сержант" стал самым важным рок-н-ролльным альбомом из всех когда-либо созданных, писали журналисты издания. Это был прорыв в концепции, звуке, песнях, оформлении и студийной технологии. 

Релиз пластинки состоялся 1 июня 1967 года в Великобритании. Для The Beatles она стала восьмой по счету и первой, записанной после завершения концертной деятельности. "Сержант Пеппер" — это рубеж, перейдя который, музыканты распрощались со старым образом и звучанием. "Нам надоело быть The Beatles", — сказал позже о метаморфозах группы Пол Маккартни. 

"Ни один другой альбом той эпохи или с тех пор не имел такого молниеносного и титанического воздействия" — в таких превосходных степенях писали журналисты Rolling Stone о "Сержанте" уже в начале нулевых. 

© AP PhotoУчастники группы The Beatles на съемках фильма "На помощь!"(1965)
© AP Photo
Участники группы The Beatles на съемках фильма "На помощь!"(1965)

"Сержант Пеппер" официально открыл эпоху невероятных надежд, перемен и достижений: конец 1960-х и, в частности, "лето любви 1967 года". Радужная манера исполнения, лирические фантазии, сногсшибательная обложка — "Сержант Пеппер" выразил настроения эпохи психоделики и мгновенно распространил по всему миру "евангелие" любви, кислоты, восточной духовности и электрогитар", — отмечали журналисты. 

В СССР альбомы The Beatles официально не издавались до 1986 года, но, несмотря на это, настоящие пластинки попадали в Союз. Дальше их переписывали "на костях" либо слушали, ловя западные радиостанции. При этом цены на альбомы на черном рынке могли достигать суммы средней месячной зарплаты.  

© РИА Новости / Евгений БиятовПерейти в фотобанкЮбилейный вечер Центрального дома актера им. А.А. Яблочкиной по случаю 80-й годовщины
© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в фотобанк
Юбилейный вечер Центрального дома актера им. А.А. Яблочкиной по случаю 80-й годовщины

"Сержанта" я в первый раз услышал, как только он вышел: кто-то из детей-шпионов, моих одноклассников, притащил его после летних каникул в школу. Эффект от прослушивания был равен эффекту разорвавшейся бомбы! Я "не въехал" с первого раза, хотя был уже солидным битломаном, на тот момент мне было 11 лет. Песни были не те, к звуку которых я привык. Оркестры, индийские инструменты, чисто марсианская музыка!" — рассказал музыкант Евгений Маргулис.

The Beatles. Help. 1965 год
© East News
The Beatles. Четыре человека, которые свели с ума весь мир
Отдельные композиции The Beatles все-таки появлялись в официальных сборниках, но зачастую без указания авторства. Например, в 1967 году Girl была включена в "Музыкальный калейдоскоп" фирмы "Мелодия". Название песни на конверте перевели на русский язык, музыку и слова обозначали как "народные", но исполнителем все-таки указали "квартет "Битлс". 

"Я этот альбом услышал в первый раз, наверное, лет в пять-шесть. Мой дядя был поклонником The Beatles, у него была первая в городе рок-группа. У меня отличные воспоминания о "Белом альбоме" и "Сержанте". Но я больше люблю "Белый альбом", хотя "Сержант" входит в мою тройку лидеров. The Beatles написали его, когда бросили играть концерты, засели в студии и, в принципе, придумали психоделическую музыку вместе с The Beach Boys, которые выпустили альбом Pet Sounds. Они очень близки по духу: это две пластинки, которые задали новый вектор направления рок-музыки", — рассказал Шура Би-2.

© Фото : предоставлено пресс-службой группыШура Би-2
© Фото : предоставлено пресс-службой группы
Шура Би-2

Официально "Мелодия" издала лишь один полный альбом The Beatles — это A Hard Day's Night в 1986 году. Но достать кассеты с музыкой и книги о зарубежных музыкантах в те годы стало гораздо легче — перестройка.  

"Когда в моем перестроечном детстве мировая музыка стала доступна в ларьках звукозаписи, первую же кассету МК-60-5, которая прилагалась к магнитофону "Квазар-303", я отдал, чтобы мне за три рубля записали на нее "Сержанта". Про The Beatles тогда много писали в подростковых журналах, "Мелодия" подсуетилась с парой пластинок-мутантов, выходили книги — советских авторов и зарубежных, часто в смешных подстрочниках: название "лучшего альбома всех времен и народов" могли тупо транслитерировать "Сгт. Пепперс Лонелы Хеартс Цлуб Банд". 

© МелодияКомплект из 2-х платинок "Битлз" - Вечер трудового дня (The Beatles - A Hard Day's Night)
© Мелодия
Комплект из 2-х платинок "Битлз" - Вечер трудового дня (The Beatles - A Hard Day's Night)

Первое впечатление от записи было смазанным: мономагнитофон почему-то воспроизводил только один канал, в некоторых песнях не было голоса — вернул в ларек, переписали. Я ждал еще два дня в томительной жажде музыки — как все твердили, величайшей. Ну и что говорить, не зря ждал. Даже без обложки, в которой утонуть можно, в "пердючем" исполнении моей спартанской аппаратуры "Сержант" произвел фантастический эффект. И рядом рыжий Мурзик, казалось, уносился в какие-то свои кошачьи небеса под звуки Within You, Without you. Потом над кроватью появился плакат с битлами в разноцветных мундирах и подписями на латвийском Djons Lennons и так далее. Как завещал в интервью Макаревич, у этого иконостаса под звуки Good Morning полагалось просить удачи на контрольной — ну и да, пятерки сыпались. Почти религиозное почтение к группе и этому их достижению я сохранил", — рассказал гитарист группы "МультFильмы" и основатель Neon Lights Евгений Лазаренко. 

© AP PhotoУчастники группы The Beatles в Майами
© AP Photo
Участники группы The Beatles в Майами

"Сержант Пеппер" оказал влияние на всю музыкальную индустрию — в первую очередь на западную и позже на российскую. Были поставлены одноименные мюзиклы и фильмы, вышли сборники кавер-версий всех песен с пластинки. Пародировалась и обложка альбома: в 2008 году российская панк-группа "Тараканы!" выпустила акустический альбом Unplugged Unlimited, обыграв на обложке сюжет The Beatles. 

Участники группы The Beatles после церемонии вручения Ордена Британской Империи в Букингемском дворце
© AP Photo
"Жуки-ударники": как хорошо вы знаете группу The Beatles?
"Это, конечно, альбом-рубикон. Прежде всего для самих The Beatles. Они всегда могли музыкально ярко и даже резко выступить, но тем не менее были такой гладенькой коммерческой машиной, от чего, видимо, сами и устали. В общем, идея Маккартни стать "другими" была воплощена на все сто. Группа явно дала понять EMI (крупнейшая звукозаписывающая компания. — Прим. ред.) и всему миру, что теперь они делают все что хотят. Надо отметить, что их продюсер Джордж Мартин был не чужд экспериментов. В результате появилась тьма нестандартных для ВИА инструментов, абсолютно бесформенных песенных форм и диссонансов. Я бы сказал, что появились сюр, гротеск и арт-хаус. Начиная с этого альбома The Beatles стали одними из создателей стилей арт-рок и прогрессив-рок. При этом они сохранили легкость музыкального изложения, попсовую слушабельность и свои потрясающие гармонии, которые, в принципе, и не снились группе The Rolling Stones. 

© Sotheby'sЦветной коллаж конверта для альбома Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band группы The Beatles
© Sotheby's
Цветной коллаж конверта для альбома Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band группы The Beatles

Однако это мой не самый любимый альбом. Наверное, потому, что при всем многообразии в нем присутствует некий налет неконцептуального мюзикла, а мюзиклы я слушать не могу. Но если это и так, то Sgt. Pepper’s Lonely Hearts Club Band — лучший мюзикл, созданный человечеством!" — сказал основатель группы "СЛОТ" Игорь "КЭШ" Лобанов. 

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