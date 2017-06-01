Актер Дуэйн "Скала" Джонсон о знаменитых красных плавках и Памеле Андерсон

Москва, 1 июня – РИА Новости. Сегодня в российский прокат выходит фильм "Спасатели Малибу", киноверсия одноименного сериала, популярного в 1990-е годы. Главную роль в новом фильме исполнил Дуэйн "Скала" Джонсон.

Красные купальники, белозубые улыбки и райские пляжи, зрители на протяжении 12 лет – с 1989 по 2001 годы – следили за приключениями группы, иначе их не назвать, в красных купальниках.

Сериал даже попал в Книгу рекордов Гиннесса как лента с самой большой постоянной аудиторией. А роль СиДжей Паркер сделала из Памелы Андерсон звезду мирового масштаба.

Теперь, спустя 16 лет, актриса снялась в киноверсии "Спасателей Малибу". Компанию ей составили Дуэйн "Скала" Джонсон, Зак Эфрон, Приянка Чопра, Александра Даддарио и другие актеры.

Накануне премьеры корреспондент Sputnik Германия Болле Зелке побеседовал Дуэйном Джонсоном о сериале, Памеле Андерсон и красных плавках.

– Скала, вы смотрели оригинальных "Спасателей Малибу" в 90-х? Какие эмоции у вас связаны с тем фильмом?

– Да, я смотрел сериал в конце 80-х-начале 90-х и обожал его. Мы с друзьями, как и многие парни, смотрели "Спасателей" из-за девушек. Нам нравилось, как они выглядели.

Также я был большим поклонником Дэвида Хассальхоффа, потому что в тот момент он был самой известной телезвездой в мире. Сначала появился в сериале "Рыцарь дорог", потом "Спасатели Малибу" стали суперхитом, так что Дэвид был по-настоящему крутым чуваком. Поэтому сниматься в новом фильме было очень почетно и очень весело.

– Как вам работалось с Памелой Андерсон и Дэвидом Хоссельхоффом?

– Пэм и Хоф – они оба классные, очень меня поддерживали. Сначала они говорили: "Позаботьтесь о фильме, о том, что мы создали". Потом они убедились, что мы так и делаем, посмотрели фильм, и он им понравился.

– Каково было надеть знаменитые красные плавки?

– Очень весело, очень! Я не во многих фильмах до этого снимался, где бы присутствовали такие культовые элементы. "Спасатели Малибу" – это легендарный пляж, легендарные спасатели, красные плавки – это очень круто.