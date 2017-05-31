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Культура

"Союзмультфильм" откроет музей лучших отечественных мультфильмов

20:3331.05.2017
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© РИА Новости / Владимир ПесняПерейти в фотобанкОтснятая кинопленка в павильоне киностудии Союзмультфильм. Архивное фотоОтснятая кинопленка в павильоне киностудии Союзмультфильм. Архивное фото
© РИА Новости / Владимир Песня
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МОСКВА, 31 мая – РИА Новости. Знаменитая отечественная киностудия "Союзмультфильм" планирует открыть для посетителей музей, в котором будет представлена золотая коллекция отечественной анимации. Экспозиция разместится в новом здании на улице Королева, сообщила журналистам председатель правления ФГУП "Творческо-производственное объединение "Киностудия "Союзмультфильм" Юлиана Слащева.

Художник-мультипликатор Юрий Норштейн. Архивное фото
© РИА Новости / Михаил Фомичев
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Норштейн рассказал, как можно восстановить "Союзмультфильм"
Она вместе с коллегами-представителями российских мультипликационных студий приняла участие во встрече с президентом РФ Владимиром Путиным.

"После 2011 года "Союзмультфильму" начали предметно помогать. Киностудия получила новое здание, ключи от которого мы сегодня получили на руки и сегодня – символично, в день встречи с президентом и за день до Международного дня защиты детей — мы начинаем переезд", — сказала Слащева.

По ее словам, в новое здание "переедет вся золотая коллекция, наш музей со всеми шедеврами наших великих анимационных авторов — (Юрия) Норштейна, (Эдуарда) Назарова, (Леонида) Шварцмана, все это будет открыто публике". Прежнее здание не позволяло "Союзмультфильму" это сделать из-за небольших размеров.

Дом мультипликаторов

Слащева подчеркнула, что за счет субсидий министерства культуры новое здание будет оснащено "всем необходимым оборудованием для работы аниматоров во всех ключевых анимационных техниках".

"У нас будет кукольная анимация, пластилиновая анимация, будет рисованная анимация, которую принято называть 2D, а также современное оборудование для работы в анимации 3D, включая совсем современные технологии, когда мы снимаем в анимации движущихся людей, а потом перекладываем это в компьютерную анимацию", — пообещала она.

"Так как нам нужна только треть этого здания, мы выходим с предложением о создании анимационного технопарка — Дома российской анимации на базе "Союзмультфильма" для того, чтобы свободную площадь могли занять средние и малые студии, которых в России насчитывается порядка 40", — отметила руководитель "Союзмультфильма".

Президент РФ Владимир Путин во время встречи с представителями ведущих мультипликационных студий. 31 мая 2017
© РИА Новости / Виталий Белоусов
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Путин пообещал выделить аниматорам до 500 миллионов рублей
Она заверила, что "Союзмультфильм" окажет другим студиям "технологическую, юридическую, финансовую поддержку, предоставит производственные площади в новом здании".

Успех российских мультфильмов

Успех отечественных "Смешариков", "Маши и Медведя", "Фиксиков" президент Ассоциации анимационного кино России Илья Попов связывает с их уникальностью.

"Мы не пытаемся повторять и копировать зарубежные проекты. Например, "Смешарики" никогда не заигрывали со зрителем, снимаем сериал для детей, но стараемся делать его интересным и для взрослых. Многие смыслы, которые закладываются в сериал, являются общими для всего мира", — сказал Попов, являющийся также генеральным продюсером Группы компаний "Рики".

По его мнению, "в сериале отсутствуют отрицательный герой и борьба добра со злом, но есть тема взаимодействия, что очень импонирует людям в разных странах".

"Политика и анимация — вещи настолько разные, что никакой политики нет ни в одном анимационном проекте. У нас точно нет политики", — заверил управляющий директор студии "Анимаккорд" (создатели "Маши и Медведя") Дмитрий Ловейко.

Он констатировал, что "Маша и Медведь" — проект абсолютно частный, не пользуется поддержкой государства, никакой политики в него не вкладывается". Ловейко возразил на обвинения, звучащие из некоторых стран. "Автор проекта Олег Кузовков просто придумал историю взаимодействия взрослого и ребенка, просто так выразил свою идею через персонажей русского фольклора. Мы стараемся держаться далеко от политики, просто рассказываем историю про взрослого и ребенка, и эта история, именно потому, что она такая простая, она понятна всему миру", — сказал он.

Поддерживая "своих"

Коробки с мультфильмами в фильмотеке киностудии Союзмультфильм. Архивное фото
© РИА Новости / Владимир Песня
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"Союзмультфильм" получил девять миллионов рублей на погашение долгов
Некоторые участники встречи с президентом пришли сегодня в Кремль в ярких одеждах с изображениями мультипликационных героев. Так, Попов был в олимпийке и кедах с фигурками Кроша, Ежика, Совуньи, Пина.

"На "Смешариках" уже выросло одно поколение, которое начинало смотреть сериал 15 лет назад. Развивается и производство продукции не только для детей, но и для взрослых", — объяснил он.

"На все важные встречи я стараюсь ходить в предметах одежды с персонажами мультфильмов "Союзмультфильма". У меня есть Шапокляк и попугай Кеша, а дальше будут Карлсон и Чебурашка", — рассказала Слащева. На ее блузке сегодня красовался Винни-Пух.

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