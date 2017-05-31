В Липецкой области поставят "Лебединое озеро" под открытым небом на воде

ЛИПЕЦК, 31 мая — РИА Новости. Балет под открытым небом "Лебединое озеро" на озере у села Сезёново поставит в Липецкой области Московский государственный театр "Русский балет" под руководством народного артиста СССР России Вячеслава Гордеева, сообщает пресс-служба администрации Липецкой области.

"Это будет уникальный спектакль. Постановка войдет в историю как первый в России опыт показа масштабного балета на берегу водоема. Спектакль пройдет под открытым небом на воде и на специально смонтированной на берегу озера сценической площадке. Театр "Русский балет" поставит спектакль по приглашению Липецкой филармонии", — сообщает пресс-служба.

Спектакль состоится 1 июля. Единственное в округе озеро у села Сезёново в народе называют "лебединым". Образованное притоком Дона рекой Сквирня, оно издавна является местом обитания этих благородных птиц.

"Эта масштабная постановка станет ярким событием в культурной жизни региона", — сказал РИА Новости глава администрации области Олег Королев.

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