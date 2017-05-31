"Нелюбовь" Звягинцева выйдет в прокат во всех странах мира

МОСКВА, 31 мая – РИА Новости. Фильм Андрея Звягинцева "Нелюбовь" выйдет в прокат во всех странах мира, сообщил журналистам в среду продюсер картины Александр Роднянский.

Картина "Нелюбовь" Звягинцева получила приз жюри Каннского фестиваля. Он рассказывает о непростом разводе молодой супружеской пары, которая так поглощена своими личными проблемами, что полностью забывает о своем двенадцатилетнем сыне.

"Фильм продан во все без исключения страны мира, и более того он выйдет в прокат во всех странах мира. К фильмам Звягинцева всегда особый интерес, а к фильмам Каннского конкурса интерес двойной", — сказал Роднянский.

По его словам, картина открыла основной конкурс Канна и оставалась фаворитом журналистских симпатий на всем протяжении фестиваля.