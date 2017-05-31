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Культура

Кинопремьеры недели: "Нелюбовь" Звягинцева и "Чудо-женщина"

15:2831.05.2017
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© Фото : WALT DISNEY STUDIOS SONY PICTURES RELEASING/ Анна МатвееваФильм Андрея Звягинцева НелюбовьФильм Андрея Звягинцева Нелюбовь
© Фото : WALT DISNEY STUDIOS SONY PICTURES RELEASING/ Анна Матвеева

МОСКВА, 31 мая – РИА Новости. Драму Андрея Звягинцева "Нелюбовь", которая недавно получила приз жюри Каннского фестиваля, супергеройский боевик "Чудо-женщина" и римейк сериала 1980-х годов "Спасатели Малибу" можно будет посмотреть в российских кинотеатрах, начиная с этой недели.

"Нелюбовь"

Российский режиссер Андрей Звягинцев на красной дорожке церемонии закрытия 70-го Каннского международного кинофестиваля. 28 мая 2017
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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Фильм Звягинцева получил приз жюри Каннского фестиваля
Российским зрителям не пришлось долго ждать, чтобы посмотреть новый фильм Андрея Звягинцева "Нелюбовь" после его мировой премьеры на Каннском фестивале. Звягинцев вернулся из Франции с призом жюри киносмотра, а уже 1 июня фильм представят на экранах российских кинотеатров. Картина рассказывает о непростом разводе молодой супружеской пары. Супруги так поглощены своими личными проблемами, что забывают о своем 12-летнем сыне Алеше, который однажды убегает из дома и пропадает. В ленте снялись Марьяна Спивак, Алексей Розин, Матвей Новиков, Марина Васильева, Андрис Кейш и Алексей Фатеев.

Как рассказал в интервью РИА Новости сам режиссер, его мечта состоит в том, чтобы "Нелюбовь" вернул зрителей к себе, своим близким, а если повезет, "то и к дальним". Картина получила самую высокую оценку критиков из всех фильмов основного конкурса в Канне, а на сайте Rotten Tomatoes ей поставили 8,1 балла из 10.

"Частично вдохновленный "Сценами из супружеской жизни" Бергмана, "Нелюбовь" показывает предсмертные вздохи токсичных отношений, в которых люди больше не могут выносить друг друга", — отметил рецензент Аллан Хантер.

© Фото : WALT DISNEY STUDIOS SONY PICTURES RELEASING/ Анна МатвееваФильм Андрея Звягинцева "Нелюбовь"
© Фото : WALT DISNEY STUDIOS SONY PICTURES RELEASING/ Анна Матвеева
Фильм Андрея Звягинцева "Нелюбовь"

"Чудо-женщина"

Фильм рассказывает про принцессу амазонок и одну из членов Лиги справедливости Диану или Чудо-женщину в исполнении израильтянки Галь Гадот. Когда на берегах огражденного от внешнего мира райского острова, который служил ей родиной, терпит крушение американский пилот в исполнении Криса Пайна, он рассказывает о серьезном конфликте, бушующем во внешнем мире, и Диана понимает, что не может остаться в стороне. Она покидает свой дом, чтобы справиться с этой угрозой. Также в фильме снялись Робин Райт, Дэвид Тьюлис и Конни Нильсен.

Экранизировать красочный комикс доверили не самому стандартному для этого режиссеру – Патти Дженкинс, которая сняла фильм "Монстр" с Шарлиз Терон. На сайте Rotten Tomatoes критики высоко оценили очередной супергеройский фильм — в 7,8 балла из 10. Рецензенты назвали "Чудо-женщину" завораживающим, честным и харизматичным кино.

"В некоторые моменты фильм очень честно подает свой материал, фокусируясь на человечестве, морали и любви, что достаточно необычно для картин такого жанра. Но не беспокойтесь, там не одно морализаторство, Диана многих отметелит", — рассказала критик Эбигейл Чендлер.

© DC Entertainment/ Warner Bros. Pictures (2017)Кадр из фильма "Чудо-женщина"
© DC Entertainment/ Warner Bros. Pictures (2017)
Кадр из фильма "Чудо-женщина"

"Спасатели Малибу"

Комедия снята по мотивам популярного сериала конца 1980-х. В римейке место Памелы Андерсон и Дэвида Хассельхоффа (которые, впрочем, тоже появляются в фильме, но не в главных ролях), заняли Дуэйн "Скала" Джонсон, Зак Эфрон, Александра Даддарио и Приянка Чопра. По сюжету, в команду спасателей приходят новички, и пока они страдают от вполне предсказуемой дедовщины, становится понятно, что акулы и большие волны — не единственная головная боль работников пляжа. Спасатели обнаруживают тайную лабораторию местных бандитов, и решают справиться с ними сами без помощи полиции.

Судя по оценкам критиков, людей в красных купальниках, которые красиво бегают по пляжу, стоило оставить там, откуда они пришли, то есть в восьмидесятых. На Rotten Tomatoes пляжной комедии поставили всего 4 балла из 10, отметив, что обаяние оригинала заменили пошлые шутки. "Какими бы низкими не были ваши ожидания от этого кино, вы все равно будете разочарованы", — подчеркнул рецензент Скотт Маркс.

© Paramount Pictures (2017)Кадр из фильма "Спасатели Малибу"
© Paramount Pictures (2017)
Кадр из фильма "Спасатели Малибу"
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