Кинопремьеры недели: "Нелюбовь" Звягинцева и "Чудо-женщина"

МОСКВА, 31 мая – РИА Новости. Драму Андрея Звягинцева "Нелюбовь", которая недавно получила приз жюри Каннского фестиваля, супергеройский боевик "Чудо-женщина" и римейк сериала 1980-х годов "Спасатели Малибу" можно будет посмотреть в российских кинотеатрах, начиная с этой недели.

"Нелюбовь"

Российским зрителям не пришлось долго ждать, чтобы посмотреть новый фильм Андрея Звягинцева "Нелюбовь" после его мировой премьеры на Каннском фестивале. Звягинцев вернулся из Франции с призом жюри киносмотра, а уже 1 июня фильм представят на экранах российских кинотеатров. Картина рассказывает о непростом разводе молодой супружеской пары. Супруги так поглощены своими личными проблемами, что забывают о своем 12-летнем сыне Алеше, который однажды убегает из дома и пропадает. В ленте снялись Марьяна Спивак, Алексей Розин, Матвей Новиков, Марина Васильева, Андрис Кейш и Алексей Фатеев.

Как рассказал в интервью РИА Новости сам режиссер, его мечта состоит в том, чтобы "Нелюбовь" вернул зрителей к себе, своим близким, а если повезет, "то и к дальним". Картина получила самую высокую оценку критиков из всех фильмов основного конкурса в Канне, а на сайте Rotten Tomatoes ей поставили 8,1 балла из 10.

"Частично вдохновленный "Сценами из супружеской жизни" Бергмана, "Нелюбовь" показывает предсмертные вздохи токсичных отношений, в которых люди больше не могут выносить друг друга", — отметил рецензент Аллан Хантер.

© Фото : WALT DISNEY STUDIOS SONY PICTURES RELEASING/ Анна Матвеева Фильм Андрея Звягинцева "Нелюбовь" © Фото : WALT DISNEY STUDIOS SONY PICTURES RELEASING/ Анна Матвеева Фильм Андрея Звягинцева "Нелюбовь"

"Чудо-женщина"

Фильм рассказывает про принцессу амазонок и одну из членов Лиги справедливости Диану или Чудо-женщину в исполнении израильтянки Галь Гадот. Когда на берегах огражденного от внешнего мира райского острова, который служил ей родиной, терпит крушение американский пилот в исполнении Криса Пайна, он рассказывает о серьезном конфликте, бушующем во внешнем мире, и Диана понимает, что не может остаться в стороне. Она покидает свой дом, чтобы справиться с этой угрозой. Также в фильме снялись Робин Райт, Дэвид Тьюлис и Конни Нильсен.

Экранизировать красочный комикс доверили не самому стандартному для этого режиссеру – Патти Дженкинс, которая сняла фильм "Монстр" с Шарлиз Терон. На сайте Rotten Tomatoes критики высоко оценили очередной супергеройский фильм — в 7,8 балла из 10. Рецензенты назвали "Чудо-женщину" завораживающим, честным и харизматичным кино.

"В некоторые моменты фильм очень честно подает свой материал, фокусируясь на человечестве, морали и любви, что достаточно необычно для картин такого жанра. Но не беспокойтесь, там не одно морализаторство, Диана многих отметелит", — рассказала критик Эбигейл Чендлер.

© DC Entertainment/ Warner Bros. Pictures (2017) Кадр из фильма "Чудо-женщина" © DC Entertainment/ Warner Bros. Pictures (2017) Кадр из фильма "Чудо-женщина"

"Спасатели Малибу"

Комедия снята по мотивам популярного сериала конца 1980-х. В римейке место Памелы Андерсон и Дэвида Хассельхоффа (которые, впрочем, тоже появляются в фильме, но не в главных ролях), заняли Дуэйн "Скала" Джонсон, Зак Эфрон, Александра Даддарио и Приянка Чопра. По сюжету, в команду спасателей приходят новички, и пока они страдают от вполне предсказуемой дедовщины, становится понятно, что акулы и большие волны — не единственная головная боль работников пляжа. Спасатели обнаруживают тайную лабораторию местных бандитов, и решают справиться с ними сами без помощи полиции.

Судя по оценкам критиков, людей в красных купальниках, которые красиво бегают по пляжу, стоило оставить там, откуда они пришли, то есть в восьмидесятых. На Rotten Tomatoes пляжной комедии поставили всего 4 балла из 10, отметив, что обаяние оригинала заменили пошлые шутки. "Какими бы низкими не были ваши ожидания от этого кино, вы все равно будете разочарованы", — подчеркнул рецензент Скотт Маркс.