Минкультуры России и Индии подпишут программу культурных обменов

МОСКВА, 30 мая – РИА Новости. Министр культуры РФ Владимир Мединский и чрезвычайный и полномочный посол Индии в РФ Панкадж Саран подпишут программу культурных обменов между министерствами обеих стран в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ), который пройдет с 31 мая по 3 июня.

"Первого июня в государственном комплексе "Дворец Конгрессов" состоится подписание Программы культурных обменов между Министерством культуры Российской Федерации и Министерством культуры Республики Индии на 2017-2019 годы. Программа станет хорошим базисом для развития театральных, балетных, цирковых, выставочных обменов, сотрудничества в сфере кино", — говорится в сообщении пресс-службы.

В ведомстве уточнили, что в рамках данной программы предусмотрено проведение Фестиваля российской культуры в Индии в 2018 году. Церемония подписания приурочена к визиту в Россию премьер-министра Индии Нарендры Моди, который примет участие в ПМЭФ.

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