Минкультуры может установить взнос для проката иностранных фильмов

МОСКВА, 30 мая – РИА Новости. Министр культуры РФ Владимир Мединский на встрече с продюсерами предложил установить взнос для проката иностранных фильмов в пять миллионов рублей, при этом при достижении определенной суммы кассовых сборов собирать с них определенный процент.

"Вход (на рынок) оставляем пять миллионов, вводим строку, что при сборах свыше (какой-то суммы) платится процент с оборота. Он устанавливается представлением правительства, посмотрим, как это будет работать", — сказал Мединский.

Министр подчеркнул при этом, что при Фонде кино будет создана специальная комиссия, которая будет решать, какие иностранные фильмы освободить от уплаты взноса в зависимости от их художественной значимости. Российских картин уплата взноса так же не коснется.

Вопрос по тому, с какой суммы кассовых сборов взимать процентные отчисления, будет решен после обсуждений с представителями индустрии, затем законопроект будет внесен в Госдуму. По словам министра, можно было бы ввести отчисления, начиная с общих кассовых сборов в 200 миллионов рублей.