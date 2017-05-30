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Культура

Танцор Борис Акимов о русском балете, японских учениках и культе сенсея

15:3330.05.2017
(обновлено: 15:38 30.05.2017)
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© РИА Новости / Владимир АстапковичПерейти в фотобанкНародный артист СССР, балетмейстер-репетитор Борис Акимов во время своей пресс-конференции, посвященной 50-летию творческой деятельностиНародный артист СССР, балетмейстер-репетитор Борис Акимов во время своей пресс-конференции, посвященной 50-летию творческой деятельности
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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МОСКВА, 31 мая — РИА Новости, Анна Кочарова. Большой театр начинает гастроли в Японии, которые пройдут в рамках "Русских сезонов".  Фестиваль откроется у Токио легендарным спектаклем Большого "Жизель".

Токио. Архивное фото
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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"Русские Сезоны" в Японии откроются постановкой Большого театра "Жизель"

Перед началом гастролей в прошлом танцовщик, а ныне педагог-репетитор Большого театра Борис Акимов рассказал о том, как японские преданно любят русских танцоров и почему студентов в стране восходящего солнца легко обучать. С Борисом Акимовым беседовала Анна Кочарова.

– Вы готовили сейчас артистов Большого театра к гастролям в Японии. Чем хотите поразить японскую публику?

– Большой театр не первый раз выезжает в Японию, мы очень хорошо знаем японского зрителя. Это страна, которая необыкновенно любит искусство балета, у нас там много поклонников.

Балет Большого любят за спектакли нашего классического наследия. В русских артистах зрителям нравится не только просто техника, а сочетание техники и внутреннего эмоционального состояния. Это присуще и русскому балету в целом и артистам Большого театра в особенности.

© РИА Новости / Владимир ВяткинПерейти в фотобанк"Лебединое озеро" из-за кулис. 2004 год
© РИА Новости / Владимир Вяткин
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"Лебединое озеро" из-за кулис. 2004 год

С каждыми гастролями происходит смена поколений – к сожалению, у нас такой вид искусства. И любители балета в Японии каждый раз видят новых танцоров. И наш уровень должен быть не ниже, чем мы всегда там представляли.

– Вы в свое время ведь тоже ездили в Японию как как артист?

– Да, я очень много ездил с театром и много танцевал в Японии, был практически во всех городах. Это всегда было очень памятно и волнительно.Мы с коллегами полюбили Японию с первых же гастролей, у меня там всегда было много друзей и поклонников. Памятно то, как нас там провожали, например в Йокогаме, где гирлянды цветов тянулись по всей набережной. Нигде нам не оказывали такого приема.

Впервые я поехал туда в 1973 году, потом мы ездили туда каждые 2-3 года. Позже я работал там много в качестве педагога в токийском Национальном оперном театре и в "Балете Асами Маки".

© РИА Новости / Александр МакаровПерейти в фотобанкБорис Акимов в роли князя Курбского в сцене из балета "Иван Грозный"
© РИА Новости / Александр Макаров
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Борис Акимов в роли князя Курбского в сцене из балета "Иван Грозный"

– Какие партии и балеты производили наиболее сильное впечатление на публику?

– Я помню выступление в "Спартаке" – этот балет производил всегда потрясающее впечатление. Ведь это постановка Большого театра, совершенно особенный спектакль Юрия Григоровича, необыкновенный по силе и по мощи. Я танцевал партию Красса.  "Спартак" публика любит и сегодня. И наши артисты всегда хотят в нем танцевать, каждое поколение танцоров привносит что-то свое.

Режиссер Андрей Кончаловский на пресс-конференции, посвященной фильму Рай
© РИА Новости / Владимир Трефилов
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Андрей Кончаловский: режиссеры должны быть самодостаточными

Нас всегда принимали очень тепло. После спектакля иногда было невозможно выйти из театра – так много любителей балеты просили автографы и дарили сувениры. Зрители делали это от души. Именно этим и запомнилась Япония, можно сказать, запала в сердце.

–Что удалось привнести профессионально русским педагогам в японскую школу классического балета?

– Именно русские педагоги и заложили в Японии основу классического танца. К тому же там гастролировали всегда и Большой театр, и Мариинский. Это вызвало необычайный бум и желание постичь секреты балетного искусства.

© РИА Новости / Сергей ПятаковПерейти в фотобанкВо время генеральной репетиции балета Асами Маки "Дама с камелиями" с участием Балетной труппы Нового национального театра Токио в ГАБТ
© РИА Новости / Сергей Пятаков
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Во время генеральной репетиции балета Асами Маки "Дама с камелиями" с участием Балетной труппы Нового национального театра Токио в ГАБТ

 

В 1950-е годы там начали открываться балетные школы, где работало и работает по сей день много наших педагогов.  К тому же много японских студентов всегда учились и учатся в Москве и Санкт-Петербурге.

Их всегда отличает необыкновенное желание достичь этих высот и потрясающая трудоспособность. Сейчас во многих балетных труппах мира прима-балеринами являются японские артисты. Японские танцоры необыкновенны по технике, они очень интересно чувствуют танец эмоционально.

Для японцев учитель – это сенсей, у них необыкновенная вера в учителя. Ты испытываешь такое удовольствие, когда там преподаешь! Скажешь – корпус повернуть направо – и все как один это делают. Именно поэтому обучение идет очень быстро. Я всегда получаю профессиональное удовлетворение от работы в Японии.

– Что почерпнули японские танцоры из русского балета?

– Они постигли секреты танцевальной техники нашей. Они соединяли традиции русской балетной школы со интересными моментами западных школ, взяли много в частности английского балета.  Они понимают, что артист, обладающий одной техникой – это половина. Самое интересное – это когда есть и техника, и внутреннее состояние. Это дает то высокое искусство, от которого нельзя оторваться.

© РИА Новости / Сергей ПятаковПерейти в фотобанкВо время генеральной репетиции балета Асами Маки "Дама с камелиями" с участием Балетной труппы Нового национального театра Токио в ГАБТ
© РИА Новости / Сергей Пятаков
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Во время генеральной репетиции балета Асами Маки "Дама с камелиями" с участием Балетной труппы Нового национального театра Токио в ГАБТ

– В нашем представлении японская культура очень закрыта для каких-то влияние из вне. Но мы видим такие примеры, как обучение балету или классическому музыкальному исполнительству. Известно, что когда там работала наша выдающаяся пианистка и педагог Вера Горностаева, ее уроки с учениками транслировали по ТВ и собирали колоссальные рейтинги. Чем это можно объяснить?

– В Японии есть невероятная тяга к искусству. Это страна древней и своеобразной культуры. Но интерес к европейскому балету и музыкальному искусству. Многие российские педагоги там работали, а ученики впитывали. У Японцев есть трудолюбие и желание достигнуть вершин. Это дает потрясающие результаты.

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