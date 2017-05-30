В Москве выставят на торги "Снежную королеву" цесаревича Алексея

МОСКВА, 30 мая – РИА Новости. Книга Андерсена "Снежная королева" из библиотеки цесаревича Алексея Николаевича будет выставлена на торги редких детских книг, которые пройдут в аукционном доме "Литфонд" в День защиты детей, сообщила пресс-служба компании.

"Одним из уникальных лотов аукциона станет сказка Ганса Христиана Андерсена "Снежная королева", изданная в Москве в 1904 году всего в 10 экземплярах. Книга происходит из библиотеки цесаревича Алексея. Редкое издание было напечатано не для продажи в одной из лучших типографий того времени — "Товариществе скоропечатни А. А. Левенсон", — говорится в сообщении.

О принадлежности книги к библиотеке царской семьи говорит экслибрис Его Императорского Величества Наследника Цесаревича и Великого князя Алексея Николаевича работы барона фон Фелькерзама. Стартовая цена лота составляет 300 тысяч рублей.

Еще один уникальный лот детская книга Владимира Маяковского – второе издание стихотворения "Кем быть?" (1930). Кроме того, на торгах будет представлено множество автографов детских писателей: Николая Носова, Самуила Маршака, Агнии Барто, Бориса Заходера, Генриха Сапгира, Сергея Михалкова, Людмилы Петрушевской, Кира Булычева и других.