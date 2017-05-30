Всероссийский Фестиваль "Кадетская симфония" прошел в Тамбовской области

ТАМБОВ, 30 мая — РИА Новости. Седьмой Всероссийский фестиваль "Кадетская симфония", вошедший в перечень мероприятий патриотической направленности федерального значения, собрал в Тамбовской области более 300 воспитанников кадетских корпусов, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы обладминистрации.

"Делегации из шести федеральных округов съехались в Уварово, чтобы принять участие в фестивале "Кадетская симфония". Более трехсот воспитанников кадетских корпусов открыли фестиваль торжественным шествием по главной улице города. Во главе колонны проследовал губернаторский духовой и военный оркестры, за ним маршировал ансамбль барабанщиц", — сказал собеседник агентства.

На фестиваль прибыли представители кадетских корпусов Белгородской, Воронежской, Ростовской, Свердловской областей. Впервые в "Кадетской симфонии" принимают участие воспитанники Североморского кадетского корпуса из Мурманской области, Якутской кадетской школы-интерната и кадеты из Пуровского района Ямало-Ненецкого автономного округа.

"Наш фестиваль пронизан особым духом патриотизма, сплочённости и единства. Ведь преданность Родине, высокие нравственные идеалы — главные ориентиры в почетной миссии кадетских корпусов. "Кадетская симфония" позволит всем участникам в полной мере продемонстрировать свои таланты, раскрыть творческие способности, обменяться опытом, а также поближе познакомиться с нашим регионом, его историческими местами", — цитирует пресс-служба обладминистрации слова главы города Уварово Владислава Денисова.

В день открытия фестиваля состоялся праздничный концерт, где свои лучшие номера показали творческие коллективы города и делегации кадетских корпусов. На следующий день кадеты стали участниками авиационного шоу в Тамбове и посетили Тамбовский драматический театр. Третий день фестиваля подкорректировала погода. Начавшись в музее-усадьбе С. В. Рахманинова "Ивановка", концерт делегаций из-за дождя был перенесён в ДК "Дружба". Делегации представили на суд жюри творческие номера.

Завершился фестиваль большим гала-концертом. Кульминацией праздника стало выступление Государственного ансамбля спортивного и бального танца "Цвета радуги" и красочный салют, добавили в пресс-службе.

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