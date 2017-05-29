Французские деятели культуры выступили в поддержку Серебренникова

ПАРИЖ, 29 мая — РИА Новости. Ряд французских деятелей культуры в понедельник выступили с открытым письмом в поддержку российского режиссера Кирилла Серебренникова.

Обыски в московском "Гоголь-центре" и дома у его худрука Серебренникова прошли во вторник в рамках дела о хищении госсредств. По информации СК, лица из числа руководства некоммерческой организации "Седьмая студия", основателем которой был Серебренников, в 2011–2014 годах похитили около 200 миллионов рублей, выделенных государством на развитие и популяризацию искусства. Как ранее отмечал глава департамента государственной поддержки искусства и народного творчества Андрей Малышев, в то время Минкультуры ежегодно выделяло "Седьмой студии" деньги на проект "Платформа", общая сумма финансирования составила 216,5 миллиона рублей.

"Мы, собратья, коллеги и друзья Кирилла Серебренникова, "Гоголь-центра", проекта "Платформа" и "Седьмой студии", репутации которых был нанесен урон, хотим заявить о его полной поддержке с нашей стороны. Мы глубоко озабочены неадекватным обращением, которого был удостоен этот великий деятель культуры международного уровня", — говорится в заявлении, которое подписали 15 человек, в том числе руководство театра Шайо, национального театра Бретани, национальных центров драматического искусства Нормандия-Руан и Нормандия-Кан, директор Авиньонского фестиваля и другие.

Авторы письма отмечают, что многие из них близко знакомы с Серебренниковым, сотрудничали с российским режиссером и знают его как честного и порядочного человека, смело работающего в зачастую непростых условиях.

"Мы хотим, чтобы он знал, что он не одинок, что во Франции и Европе звучат голоса в его поддержку, и что мировое культурное и артистическое сообщество наблюдает за событиями в России и добьется того, чтобы быть услышанным", — отмечается в обращении.

В среду на церемонии вручения наград в Кремле худрук Театра наций Евгений Миронов передал президенту Владимиру Путину письмо "с просьбой обратить внимание на это дело". Под обращением подписались худрук МХТ имени Чехова Олег Табаков, худрук театра "Ленком" Марк Захаров, актриса Чулпан Хаматова, а также Сергей Гармаш, Алла Демидова, Алексей Агранович, Виктория Толстоганова, Яна Сексте, Анатолий Белый, Ксения Раппопорт, Евгений Стычкин, Александр Петров, Ирина Старшенбаум, Елизавета Боярская, Марина Александрова.