От "Летят журавли" до "Нелюбви": советское и российское кино в Канне

МОСКВА, 29 мая — РИА Новости. В полку российских фильмов, удостоенных наград на Каннском кинофестивале, прибыло: Андрей Звягинцев получил приз жюри за "Нелюбовь". Это третья по значимости награда киносмотра после "Золотой пальмовой ветви" и гран-при. РИА Новости предлагает вспомнить, какие еще советские и российские фильмы выигрывали в Канне.

"Великий перелом" (1946)

© Ленфильм (1945) Постер к фильму "Великий перелом" (1945) © Ленфильм (1945) Постер к фильму "Великий перелом" (1945)

Военная драма Фридриха Эрлера о Сталинградской битве удостоилась гран-при на самом первом Каннском фестивале, проведенном на фоне послевоенных руин, занятых британскими войсками.

Главного приза тогда еще не давали, так что гран-при можно было считать основной наградой. Другое дело, что вместе с "Великим перелом" ее получили еще 11 кинолент.

"Летят журавли" (1958)

© Киностудия "Мосфильм", 1957 Кадр из фильма "Летят журавли" © Киностудия "Мосфильм", 1957 Кадр из фильма "Летят журавли"

Драма Михаила Калатозова — единственный отечественный фильм, получивший "Золотую пальмовую ветвь".

"Летят журавли" произвели в Канне фурор. По словам исполнительницы главной роли Татьяны Самойловой, во время просмотра плакали все — и мужчины, и женщины. В конце это перешло в долгую овацию.

Самой Самойловой было тогда не просто — она была студенткой театрального училища, которой на выпускных экзаменах рассказали, что "Летят журавли" не понравился самому Хрущеву. Педагоги умолчали, что генсек назвал ее героиню "шлюхой".

Однако во Франции актриса не только получила особую премию жюри, но познакомилась с Пабло Пикассо, который был в восторге от фильма и пророчил Самойловой статус всемирной звезды.

То, что на Западе обернулось триумфом, в СССР было встречено холодно и отчужденно. О победе "Известия" написали заметку слов на сорок, упомянув Самойлову, но проигнорировав и режиссера Михаила Калатозова, и оператора Сергея Урсуевского. А ведь их стараниями фильм все равно вошел бы в историю, даже не удостоившись каннского приза — режиссерские и операторские решения в нем можно разбирать часами.

"Сибириада" (1979)

© Мосфильм/Satra (1978) Кадр из фильма "Сибириада" © Мосфильм/Satra (1978) Кадр из фильма "Сибириада"

Любопытный факт: в разные годы гран-при в Канне удостаивались оба брата-режиссера Михалковы.

Первым повезло Андрею Кончаловскому (в отличие от младшего брата Никиты Сергеевича, взял фамилию матери) — жюри по достоинству оценило его киноэпопею о жизни маленького сибирского села, состоявшую из четырех фильмов, действие которых происходит в разные годы двадцатого века, от 1900-х до 60-х годов.

Начинался этот проект в 1974 году как заказ Госкино: Кончаловкому предложили снять фильм о жизни нефтяников, приуроченный к очередному съезду КПСС. Режиссер согласился, но картина в итоге стала чем-то совсем другим — отношения между людьми вышли на первый план.

В "Сибириаде" снимались многие известные актеры, но отдельно хочется выделить Людмилу Гурченко, которая ради съемок шла на настоящие подвиги. После ее смерти в 2011 году Кончаловский вспоминал, как она сломала ногу, но взяла себя в руки и приехала сниматься. Режиссер разрешил ей хромать, но она, превозмогая боль, все равно "ходила как женщина и бедром качала".

В Канне фильм показывали в сокращенном варианте, но все равно вышло больше трех часов. Кончаловский настоял на антракте, чтобы зрители не слишком устали. Гурченко волновалась, что после перерыва они не вернутся, но они не только вернулись, но и обеспечили картине овации.

"Солярис" (1972)

Из всех фильмов Андрея Тарковского в Канне больше всего оценили два: эту фантастическую драму, снятую по одноименному роману писателя Станислава Лема, и последний фильм режиссера "Жертвоприношение", тоже завоевавший гран-при, но не от СССР, а от Швеции.

"Солярис" снимали в достаточно большом количестве локаций, от Звенигорода до Токио. В первом режиссера привлекли живописные виды, в последнем — скоростные трассы Сюто.

Картина была удостоена не только гран-при, но и приза международной ассоциации кинокритиков. А вот Лему лента не понравилась — по его словам, они с Тарковским серьезно поругались из-за разногласий в восприятии заложенного в "Солярис" смысла.

"Он снял не "Солярис", а " Преступление и наказание", — жаловался писатель в одном из интервью. Для Лема основными темами были космос и наука, для Тарковского — вопросы нравственности и морали.

"Покаяние" (1987)

Драма грузинского режиссера Тенгиза Абуладзе о репрессиях 1930-х годов и диктаторе Варламе Аравидзе, вобравшем в себя по немного от всех крупных диктаторов XX века (в первую очередь, конечно, Сталина), удостоилась трех наград Каннского фестиваля: гран-при жюри, приза международной ассоциации кинокритиков и приза экуменического (христианского) жюри.

Фильм был снят в 1984 году, но его положили на полку как "антисоветский". Добиться того, чтобы он вышел в широкий прокат, помог Элем Климов ("Добро пожаловать, или Посторонним вход воспрещен", "Иди и смотри"), который тогда был первым секретарем Союза кинематографистов СССР. "Я жизнь отдам, чтобы этот фильм прошел", — сказал режиссер после просмотра в своем ведомстве.

"Покаяние" в итоге стал не только самым значимым фильмом в карьере Абуладзе, но и последним — больше он вплоть до своей смерти в 1994 году ничего не снимал.

"Утомленные солнцем" (1994)

© Caméra One/Canal+ (1994) Кадр из фильма "Утомленные солнцем" Никиты Михалкова © Caméra One/Canal+ (1994) Кадр из фильма "Утомленные солнцем" Никиты Михалкова

На Каннском фестивале-1994 триумфатором оказался еще один фильм, так или иначе связанный с репрессиями 30-х годов — пусть и совсем не такой, как "Покаяние".

История о комдиве Котове, отдыхающем на даче 1936 года летом вместе с семьей и не подозревающем, от какой жизни его отделяет всего один день, была одним из главных претендентов на "Золотую пальмовую ветвь", но Михалкова в итоге обошел Тарантино с "Криминальным чтивом".

Гран-при Михалкову пришлось разделить с китайским режиссером Чжаном Имоу и его семейной сагой "Жить". Зато "Утомленные солнцем" получил Оскара за лучший иностранный фильм. До этого только СССР удостаивался этой статуэтки дважды — за "Войну и мир" и "Москва слезам не верит".